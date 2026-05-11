Посадовець міграційної служби «не помітив» у декларації майно на 13 млн грн

ДБР заявило, що чиновник приховав кафе та офісні приміщення площею понад 900 квадратних метрів

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру високопосадовцю Хмельницького міського відділу Управління Державної міграційної служби, який не вказав у декларації майно на понад 13 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний сайт ДБР.

За даними слідства, фігурант також є депутатом Чорноострівської селищної ради. У ДБР зазначають, що восени 2023 року дружина посадовця стала власницею кафе та кількох офісних приміщень у селищі Чорний Острів Хмельницького району. Йдеться про майно загальною площею понад 900 квадратних метрів. Під час введення в експлуатацію його оцінили у 13,7 млн грн.

Слідчі вважають, що посадовець свідомо не вніс цю інформацію до декларації, оскільки розумів, що вартість активів не відповідає офіційним доходам та загальному майновому стану родини.

Чиновнику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України – умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей. У ДБР уточнили, що йдеться про розбіжність у декларації на суму понад 2500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Санкція статті передбачає до двох років позбавлення волі, а також заборону обіймати певні посади чи займатися окремою діяльністю строком до трьох років. Процесуальне керівництво у справі здійснює Хмельницька обласна прокуратура.

