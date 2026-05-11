Посадовець міграційної служби «не помітив» у декларації майно на 13 млн грн

Єгор Голівець
Правоохоронці підозрюють чиновника у внесенні недостовірних даних до декларації
фото: ДБР

ДБР заявило, що чиновник приховав кафе та офісні приміщення площею понад 900 квадратних метрів

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру високопосадовцю Хмельницького міського відділу Управління Державної міграційної служби, який не вказав у декларації майно на понад 13 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний сайт ДБР.

фото: ДБР

За даними слідства, фігурант також є депутатом Чорноострівської селищної ради. У ДБР зазначають, що восени 2023 року дружина посадовця стала власницею кафе та кількох офісних приміщень у селищі Чорний Острів Хмельницького району. Йдеться про майно загальною площею понад 900 квадратних метрів. Під час введення в експлуатацію його оцінили у 13,7 млн грн.

фото: ДБР

Слідчі вважають, що посадовець свідомо не вніс цю інформацію до декларації, оскільки розумів, що вартість активів не відповідає офіційним доходам та загальному майновому стану родини.

фото: ДБР

Чиновнику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України – умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей. У ДБР уточнили, що йдеться про розбіжність у декларації на суму понад 2500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Санкція статті передбачає до двох років позбавлення волі, а також заборону обіймати певні посади чи займатися окремою діяльністю строком до трьох років. Процесуальне керівництво у справі здійснює Хмельницька обласна прокуратура.

Нагадаємо, працівники Державного бюро розслідувань раніше повідомили про підозру посадовцям одного з відділів Миколаївського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, яких підозрюють у причетності до схеми ухилення від мобілізації. За даними слідства, посадовці разом зі спільником за гроші допомагали чоловікам уникати мобілізації через внесення несанкціонованих змін до системи «Оберіг».

Крім того, Державне бюро розслідувань завершило на Львівщині розслідування масштабної схеми розкрадання бюджетних коштів на оборонних закупівлях. Перед судом мають постати командир військової частини, двоє начальників служб та цивільна спільниця, яких підозрюють у причетності до оборудки.

