Справа про катування і стрілянину в Харкові: працівники ТЦК отримали підозру

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Справа про катування і стрілянину в Харкові: працівники ТЦК отримали підозру
Встановлюються всі обставини події та інші особи, які можуть бути причетні до злочину
фото: ДБР

Фігурантам повідомлено про підозру у катуванні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру групі військовослужбовців одного з районних територіальних центрів комплектування у Харкові, а також військовим інших підрозділів, які діяли спільно. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

«Серед фігурантів – майор ТЦК, який обіймав керівну посаду та керував діями спільників. Для здійснення злочинної діяльності майор залучив військовослужбовців підрозділу охорони цього ж центру, а також військовослужбовців, до повноважень яких входило здійснення рекрутингу кандидатів до військових частин для подальшого проходження військової служби за призовом під час мобілізації», – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, фігуранти під приводом «здійснення заходів оповіщення та призову громадян на військову службу під час мобілізації» увірвалися до приватного домоволодіння. Під час проведення так званого «обшуку», спільники представились працівниками СБУ та застосовуючи фізичну силу, погрожуючи зброєю цивільним особам, вимагали зізнання останніх у причетності до вчинення злочинної діяльності, пов’язаної зі збутом наркотичних засобів та психотропних речовин. Коли один із чоловіків спробував чинити опір, у нього відкрили вогонь, спричинивши йому вогнепальне поранення.

Після цього двох потерпілих силоміць вивезли до приміщення ТЦК, де їх утримували тривалий час, били, погрожували застосуванням зброї та змушували надати інформацію, у якій були зацікавлені спільники. Крім того, фігуранти змушували одного з потерпілих підписати документи, зокрема щодо скасування відстрочки від мобілізації.

Зрештою одного з чоловіків відпустили, іншому вдалося втекти самостійно. Слідство встановило, що до дій були причетні шість осіб, які діяли спільно, згідно попередньо розробленого та узгодженого плану. Частина з них – військовослужбовці ТЦК, інші – військові інших підрозділів.

Фігурантам повідомлено про підозру у катуванні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. Санкції статей передбачають до 10 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває. Встановлюються всі обставини події та інші особи, які можуть бути причетні до злочину.

Нагадаємо, головне управління внутрішньої безпеки СБУ та Національна поліція за сприяння головнокомандувача ЗСУ та керівництва Сухопутних військ нейтралізували в Одесі організоване злочинне угруповання, до якого входили співробітники місцевого ТЦК.

Як встановило розслідування, фігуранти вимагали гроші з людей. У разі відмови – вчиняли насильство та погрожували потерпілим відправити їх «штурмовиками на передову» у прискореному режимі.

Читайте також:

Читайте також

Веніславський заявив, що у столиці можуть змінити мобілізацію через різницю з регіонами
Мобілізація у Києві. Нардеп Веніславський анонсував зміни в квітні
25 березня, 16:08
Російська ракета вдарила по будинку у Харкові, є постраждалі
Російська ракета вдарила по будинку у Харкові, є постраждалі
27 березня, 01:59
За попередніми даними двоє людей постраждало
Удар по Харкову: російський дрон атакував житловий сектор у Холодногірському районі, є постраждалі
29 березня, 12:20
Атака на Україну, нові заяви Трампа: головне за ніч 2 квітня
Атака на Україну, нові заяви Трампа: головне за ніч 2 квітня
2 квiтня, 05:49
Застосування сили до військових, які виконують свою роботу, передбачає кримінальну відповідальність
У Вінниці чоловік з ножем напав на двох військових ТЦК
4 квiтня, 15:13
Наталія наголошує, що утримання такої тварини вимагає значних ресурсів і терпіння
Харків’янка прославилася завдяки домашній мавпочці
5 квiтня, 19:15
Окупанти атакували Харків
Окупанти атакували Харків
4 квiтня, 23:23
Люди в ТЦК перебувають в умовах, які, за словами Лубінця, принижують гідність
Один туалет на 60 людей: Лубінець показав жахливі умови в Ужгородському ТЦК
4 квiтня, 15:59
За даними Служби безпеки, теракт готувала пара наркозалежних
СБУ затримала подружжя, яке готувало теракт у центрі Харкова
8 квiтня, 11:16

Справа про катування і стрілянину в Харкові: працівники ТЦК отримали підозру
Справа про катування і стрілянину в Харкові: працівники ТЦК отримали підозру
Справа Фаріон: під час засідання Зінченко намагався вчинити самогубство (відео)
Справа Фаріон: під час засідання Зінченко намагався вчинити самогубство (відео)
Суд перейнявся здоров’ям Шуфрича. «Главком» дізнався, як одіозний політик вирвався з-за грат
Суд перейнявся здоров’ям Шуфрича. «Главком» дізнався, як одіозний політик вирвався з-за грат
Справа Фаріон. Під будівлею суду зібралися прихильники Зінченка (фото, відео)
Справа Фаріон. Під будівлею суду зібралися прихильники Зінченка (фото, відео)
Викрито масштабний наркобізнес «Хімпром». Що відомо про схему, яку організував громадянин РФ (фото)
Викрито масштабний наркобізнес «Хімпром». Що відомо про схему, яку організував громадянин РФ (фото)
На Дніпропетровщині викрито схему торгівлі людьми, серед потерпілих – неповнолітні
На Дніпропетровщині викрито схему торгівлі людьми, серед потерпілих – неповнолітні

Новини

«Шахтар» отримав обидві нагороди туру Прем'єр-ліги
Сьогодні, 15:24
Сенсаційний чемпіон Англії-2016 вилетів у третій дивізіон
Сьогодні, 10:52
Циганков піднявся в десятку бомбардирів «Жирони» всіх часів
Сьогодні, 10:29
Калініна та Снігур пробилися в основну сітку Madrid Open
Вчора, 21:30
«Динамо» переграло «Буковину» та стало першим фіналістом Кубка України
Вчора, 19:57
Середняк Прем'єр-ліги продаватиме квитки на матч за 1 гривню
Вчора, 17:18

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
