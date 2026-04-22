Справа про катування і стрілянину в Харкові: працівники ТЦК отримали підозру

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру групі військовослужбовців одного з районних територіальних центрів комплектування у Харкові, а також військовим інших підрозділів, які діяли спільно. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

«Серед фігурантів – майор ТЦК, який обіймав керівну посаду та керував діями спільників. Для здійснення злочинної діяльності майор залучив військовослужбовців підрозділу охорони цього ж центру, а також військовослужбовців, до повноважень яких входило здійснення рекрутингу кандидатів до військових частин для подальшого проходження військової служби за призовом під час мобілізації», – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, фігуранти під приводом «здійснення заходів оповіщення та призову громадян на військову службу під час мобілізації» увірвалися до приватного домоволодіння. Під час проведення так званого «обшуку», спільники представились працівниками СБУ та застосовуючи фізичну силу, погрожуючи зброєю цивільним особам, вимагали зізнання останніх у причетності до вчинення злочинної діяльності, пов’язаної зі збутом наркотичних засобів та психотропних речовин. Коли один із чоловіків спробував чинити опір, у нього відкрили вогонь, спричинивши йому вогнепальне поранення.

Після цього двох потерпілих силоміць вивезли до приміщення ТЦК, де їх утримували тривалий час, били, погрожували застосуванням зброї та змушували надати інформацію, у якій були зацікавлені спільники. Крім того, фігуранти змушували одного з потерпілих підписати документи, зокрема щодо скасування відстрочки від мобілізації.

Зрештою одного з чоловіків відпустили, іншому вдалося втекти самостійно. Слідство встановило, що до дій були причетні шість осіб, які діяли спільно, згідно попередньо розробленого та узгодженого плану. Частина з них – військовослужбовці ТЦК, інші – військові інших підрозділів.

Фігурантам повідомлено про підозру у катуванні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. Санкції статей передбачають до 10 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває. Встановлюються всі обставини події та інші особи, які можуть бути причетні до злочину.

Нагадаємо, головне управління внутрішньої безпеки СБУ та Національна поліція за сприяння головнокомандувача ЗСУ та керівництва Сухопутних військ нейтралізували в Одесі організоване злочинне угруповання, до якого входили співробітники місцевого ТЦК.

Як встановило розслідування, фігуранти вимагали гроші з людей. У разі відмови – вчиняли насильство та погрожували потерпілим відправити їх «штурмовиками на передову» у прискореному режимі.