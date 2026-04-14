Мільярдні доходи: що задекларували нардепи з підозрами

glavcom.ua
Серед підозрюваних найбільші доходи задекларував Петро Порошенко разом із дружиною
Наразі у Верховній Раді працюють 50 депутатів, які мають підозри у кримінальних правопорушеннях

Народні депутати, яким оголосили підозри, за рік сумарно задекларували понад два мільярди гривень доходів. Водночас частина з них придбала нерухомість за кордоном і нові коштовності. При цьому підозрюваним довелося витратити десятки мільйонів гривень із власних заощаджень, щоб вийти з-під варти під заставу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дослідження руху «Чесно».

Наразі у Верховній Раді працюють 50 депутатів, які мають підозри у кримінальних правопорушеннях. Більшість із них отримали підозри від НАБУ, однак є й ті, чиї справи розслідують ДБР, Офіс Генерального прокурора або СБУ. Лише за минулий рік і початок цього року підозри оголосили ще 15 парламентарям, тоді як частина проваджень триває ще з попередніх років.

Попри судові процеси, депутати зберігають мандати, здебільшого відвідують засідання парламенту та голосують (якщо не перебувають у СІЗО), а також отримують заробітну плату. Дехто з них декларує придбання коштовностей із діамантами, автомобілів і навіть житла за кордоном.

Серед підозрюваних найбільші доходи задекларував Петро Порошенко разом із дружиною – 4 млрд грн, із яких лише 800 тис. грн становить депутатська зарплата. Основна частина доходів – проценти, дивіденди та погашення облігацій. Крім того, він вказав подарунок у негрошовій формі для дружини Марини на майже мільярд гривень.

Значні доходи задекларував і Костянтин Бондарєв – 38 млн грн, із яких 3,3 млн грн є його власними доходами, а решта – заробіток дружини, переважно від оренди майна. Ще 50 млн грн задекларувала Ірина Кормишкіна разом із чоловіком. У декларації Юрія Кісєля зазначено 10 млн грн доходу, з яких менше мільйона – його власні заробітки (депутатська зарплата та пенсія).

Більшість депутатів із підозрами продовжують виконувати свої обов’язки й отримувати зарплату. Водночас виплати не нараховують прогульникам і тим, хто перебуває в СІЗО. Згідно з деклараціями, не отримували бюджетних коштів депутати-втікачі: Артем Дмитрук (справа про держзраду), Ярослав Дубневич (розкрадання газу) та Сергій Шахов (підозра в недостовірному декларуванні на 88 млн грн). Усі троє перебувають у розшуку, але декларації подали.

Декларацію також подав Олександр Куницький, який понад рік перебуває за кордоном без офіційної підозри. Згідно з документом, він не отримував зарплату в парламенті, а також користується квартирою в Канаді площею 43 кв. м із жовтня 2024 року – саме з того часу, коли виїхав з України у відрядження до США. Водночас у декларації за 2024 рік це житло не було зазначене.

Не подали декларації депутати, які перебувають у СІЗО: Олександр Дубінський, Євгеній Шевченко, а також представники забороненої ОПЗЖ – Нестор Шуфрич і Олександр Пономарьов. Також цього не зробили Анатолій Гунько і нардеп-утікач Андрій Одарченко, який восени втратив мандат. Натомість Федір Христенко, засуджений за держзраду, декларацію подав.

Окремі депутати також задекларували кошти, внесені як заставу для виходу з-під арешту – як для себе, так і для однопартійців. За 2025 рік і початок 2026 року під заставу вийшли дев’ятеро парламентарів, загалом сплативши державі 230 млн грн.

