ДБР затримало полковника Нацгвардії: деталі

Єгор Голівець
ДБР затримало полковника Нацгвардії: деталі
Полковника НГУ затримали з грошима та підробленими довідками
фото: ДБР

Офіцер намагався за $6 тисяч отримати II групу інвалідності, щоб звільнитися зі служби

Правоохоронці затримали начальника одного з підрозділів забезпечення Національної гвардії України під час передачі хабаря за оформлення фіктивної інвалідності. Посадовець хотів отримати II групу, щоб звільнитися з військової служби. Про це повідомляє «Главком».

фото: ДБР

Офіцер запропонував члену експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування неправомірну вигоду у розмірі $6 тис.

фото: ДБР

За ці кошти медики мали оформити йому II групу інвалідності без наявності відповідних медичних підстав. Слідство встановило, що фактичних захворювань, які б дозволяли отримати таку групу інвалідності, у посадовця не було. Основною метою було звільнення з військової служби.

фото: ДБР

Правоохоронці задокументували злочин і затримали офіцера під час передачі першої частини хабаря – $3 тис.. Під час затримання у нього також виявили медичні документи з ознаками підроблення.

Посадовцю повідомили про підозру за частиною 3 статті 369 Кримінального кодексу України – надання неправомірної вигоди службовій особі.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років. Наразі триває досудове розслідування. Питання обрання запобіжного заходу вирішується.

Нагадаємо, що працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) завершили досудове розслідування щодо керівництва ДП «Кутське лісове господарство», яке організувало незаконні рубки на території Національного природного парку «Гуцульщина». Обвинувальний акт уже скеровано до суду.

Читайте також

Підозри фігурантам Бюро у взаємодії з СБУ повідомили у вересні 2025 року
На Прикарпатті посадовці лісгоспу незаконно «нарубили» на понад 700 млн грн
21 березня, 13:09
Раніше «Слуга народу» призупинила членство нардепки у фракції через корупційний скандал
Антикорупційний суд засудив нардепку Марченко, яка намагалась викинути гроші через паркан
19 березня, 15:46
Працівницю податкової підозрюють у вимаганні чималої суми коштів
Зафарбована ікона і хабар на мільйони: у Сумах працівниця податкової постане перед судом
18 березня, 17:28
Справу розглядатиме Печерський райсуд
Міндіч пішов судом проти нардепа Железняка (документ)
9 березня, 12:36
Активісти звернулися до МОН України з вимогою надати їй правову і морально-етичну оцінку щодо Олександра Авраменка
Куди подівся відомий мовознавець Авраменко? Активісти звернулися до МОН
3 березня, 12:48
Наразі у «Резерв+» доступні 11 типів онлайн-відстрочок
У «Резерв+» з'явився новий тип відстрочки: хто може скористатися
3 березня, 06:27
За версією слідства, Герман Галущенко фігурує як пособник злочинної організації
Ексміністр Галущенко і далі сидітиме в СІЗО – апеляція
2 березня, 19:16
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів
«Вивели» з обленерго 68 млн грн: викрито підсанкційного бізнесмена та його спільників
2 березня, 10:18
Керівник Офісу президента пояснив, що у проблема так званої бусифікації набагато глибша, ніж здається на перший погляд
Буданов пояснив, коли можна буде вирішити проблему мобілізації
1 березня, 15:15

Під санкціями РНБО понад тисяча українців – дослідження
Суд залишив під арештом будинок коханки Януковича: подробиці
ЗСУ уразили С-400 у Криму і завод на окупованій Луганщині: деталі
Нові штрафи для водіїв: що змінилося у 2026 році та скільки доведеться платити
Скільки релігійних організацій, афільованих із РПЦ, ліквідовано в Україні: відповідь Держетнополітики шокує
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:29
Екстренер «Шахтаря» і «Динамо» втратив свідомість перед тренуванням команди
Вчора, 12:55
Михайлюк пристойним виступом після повернення не врятував «Юту» від поразки
Вчора, 10:59
Антонеллі з новим рекордом виграв Гран-прі Японії
Вчора, 10:07
Удар по Кірішському НПЗ. Генштаб повідомив нові подробиці
27 березня, 14:41
Контратаки Сил оборони змусили росіян змінювати плани: ISW розкрив наступ окупантів
27 березня, 08:06

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
