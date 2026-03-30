ДБР затримало полковника Нацгвардії: деталі

Офіцер намагався за $6 тисяч отримати II групу інвалідності, щоб звільнитися зі служби

Правоохоронці затримали начальника одного з підрозділів забезпечення Національної гвардії України під час передачі хабаря за оформлення фіктивної інвалідності. Посадовець хотів отримати II групу, щоб звільнитися з військової служби. Про це повідомляє «Главком».

фото: ДБР

Офіцер запропонував члену експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування неправомірну вигоду у розмірі $6 тис.

За ці кошти медики мали оформити йому II групу інвалідності без наявності відповідних медичних підстав. Слідство встановило, що фактичних захворювань, які б дозволяли отримати таку групу інвалідності, у посадовця не було. Основною метою було звільнення з військової служби.

Правоохоронці задокументували злочин і затримали офіцера під час передачі першої частини хабаря – $3 тис.. Під час затримання у нього також виявили медичні документи з ознаками підроблення.

Посадовцю повідомили про підозру за частиною 3 статті 369 Кримінального кодексу України – надання неправомірної вигоди службовій особі.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років. Наразі триває досудове розслідування. Питання обрання запобіжного заходу вирішується.

