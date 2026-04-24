Махінації на 18 мільйонів: на Львівщині судитимуть командування військової частини (фото)

На Львівщині судитимуть командування військової частини за закупівлю непотрібних генераторів

Державне бюро розслідувань завершило на Львівщині розслідування масштабної схеми розкрадання бюджетних коштів на оборонних закупівлях. Перед судом постануть командир військової частини, двоє начальників служб та їхня цивільна спільниця. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державне бюро розслідувань.

Суть схеми

фото: Державне бюро розслідувань

Слідство встановило, що восени 2022 року командир разом із цивільною спільницею організували закупівлю генераторів за завідомо завищеними цінами через підконтрольні фіктивні підприємства. До реалізації схеми вони залучили начальників служб частини, які оформлювали документи та забезпечували проведення закупівлі.

Вартість закупівлі: понад 31 млн грн;

понад 31 млн грн; Сума збитків державі: понад 18 млн грн.

Повідомляється також, що для реалізації оборудки цивільна учасниця створила мережу фіктивних фірм. Через них закуповували дешеве обладнання низької якості, яке за документами проводили як дороговартісні та надійні генератори.

Під час обшуків працівники ДБР вилучили фінансову документацію, «чорнову» бухгалтерію та інші докази фіктивних операцій. Нагадаємо, учасників схеми затримали у липні 2025 року.

Яке покарання світить

фото: Державне бюро розслідувань

Командира та його спільницю обвинувачують в організації заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, начальників служб – у безпосередній участі в цьому злочині (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України). Санкція цієї статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Також заявлено цивільний позов щодо відшкодування збитків.

