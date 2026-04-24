Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Махінації на 18 мільйонів: на Львівщині судитимуть командування військової частини (фото)

glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Під час обшуків вилучено фіктивні документи
фото: Державне бюро розсдідувань

На Львівщині судитимуть командування військової частини за закупівлю непотрібних генераторів

Державне бюро розслідувань завершило на Львівщині розслідування масштабної схеми розкрадання бюджетних коштів на оборонних закупівлях. Перед судом постануть командир військової частини, двоє начальників служб та їхня цивільна спільниця. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державне бюро розслідувань.

Повідомляється, що працівники Державного бюро розсідувань завершили досудове розслідування щодо командира військової частини, начальника електротехнічної служби, начальника інженерної служби та цивільної особи, яка сприяла реалізації оборудки.

Суть схеми

Слідство встановило, що восени 2022 року командир разом із цивільною спільницею організували закупівлю генераторів за завідомо завищеними цінами через підконтрольні фіктивні підприємства. До реалізації схеми вони залучили начальників служб частини, які оформлювали документи та забезпечували проведення закупівлі.

  • Вартість закупівлі: понад 31 млн грн;
  • Сума збитків державі: понад 18 млн грн.

Повідомляється також, що для реалізації оборудки цивільна учасниця створила мережу фіктивних фірм. Через них закуповували дешеве обладнання низької якості, яке за документами проводили як дороговартісні та надійні генератори.

Під час обшуків працівники ДБР вилучили фінансову документацію, «чорнову» бухгалтерію та інші докази фіктивних операцій. Нагадаємо, учасників схеми затримали у липні 2025 року.

Яке покарання світить

Командира та його спільницю обвинувачують в організації заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, начальників служб – у безпосередній участі в цьому злочині (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України). Санкція цієї статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Також заявлено цивільний позов щодо відшкодування збитків.

«Главком» писав, що командир однієї з бригад Київщини зібрав «ремонтну команду» з числа військовослужбовців. Замість виконання безпосередніх військових обов’язків вони впродовж тривалого часу займалися ремонтними роботами у домоволодіннях офіцера та його родичів, безпідставно отримуючи грошове забезпечення.

Також працівники Державного бюро розслідувань за сприяння Служби безпеки України викрили у Хмельницькому чоловіка, який за гроші обіцяв виключати військовозобов’язаних із розшуку. Фігурант пропонував «послугу» особам, яких розшукували за ухилення від мобілізації. Він запевняв клієнтів, що має зв’язки серед посадовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки і може впливати на ухвалення відповідних рішень.

Теги: кримінал гроші військові ДБР

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua