Стіл, завалений грошима. ДБР викрило посадовця ТЦК на Вінниччині

Посадовцю загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна

Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 998 тис. грн

Працівники ДБР затримали високопосадовця Хмільницького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Вінницької області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

За даними слідства, посадовець допомагав чоловікам зніматися з розшуку за $3 тис.

«Щоб уникнути викриття, відповідні зміни в системі посадовець доручав робили підлеглим, а гроші йому передавали через посередників. Правоохоронці затримали посадовця під час отримання грошей. Його підозрюють в одержанні неправомірної вигоди, поєднаному з вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України)», – йдеться у повідомленні.

Суд відсторонив чоловіка від посади та обрав запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 998 тис. грн. За цією статтею загрожує від п'яти до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває. Слідчі перевіряють причетність інших працівників ТЦК.

Нагадаємо, раніше працівники Державного бюро розслідувань за сприяння Служби безпеки України викрили у Хмельницькому чоловіка, який за гроші обіцяв виключати військовозобов’язаних із розшуку.