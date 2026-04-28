Втручалися в «Оберіг» і «знімали» з мобілізації. ДБР викрило посадовців ТЦК

ДБР викрило схему ухилення від мобілізації у ТЦК на Миколаївщині

За $8 тисяч обіцяли фіктивний призов і три відмови від військових частин

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру посадовцям одного з відділів Миколаївського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, яких підозрюють у причетності до схеми ухилення від мобілізації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

За даними слідства, під час розслідування встановили причетність тимчасово виконуючого обов’язки начальника одного з відділів ТЦК та його підлеглого.

Слідчі вважають, що посадовці діяли у змові з організатором схеми – місцевим безробітним, якого викрили раніше. За версією правоохоронців, він за 8 тисяч доларів обіцяв чоловікам допомогу в уникненні мобілізації.

Йшлося про оформлення фіктивного призову з подальшим отриманням трьох відмов від різних військових частин. Посадовці, за даними слідства, вносили несанкціоновані зміни до державної системи обліку «Оберіг» в інтересах клієнтів.

Їм повідомили про підозру у несанкціонованій зміні інформації в автоматизованих системах, вчиненій за попередньою змовою групою осіб. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють осіб, які могли скористатися цією схемою. Процесуальне керівництво здійснює Миколаївська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

