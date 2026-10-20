День Біблії в Україні: депутати пояснили появу нової ініціативи

Співавтор постанови: документ має заручитися підтримкою всіх фракцій і груп

У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про встановлення в Україні Дня Біблії без додаткового вихідного. Ініціатива передбачає щорічне відзначення пам’ятної дати 31 жовтня. Про це пише «Главком» із посиланням на картку проєкту постанови на сайті Верховної Ради.

Один зі співавторів постанови розповів «Главкому», що за ініціативу виступають християнські члени Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій. За його словами, поява нового документа пов’язана з потребою заручитися підтримкою всіх парламентських фракцій і депутатських груп.

«За цей проєкт просять всі християнські члени Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій», – повідомив співавтор постанови.

Він також пояснив, що новий проєкт покликаний забезпечити широку підтримку в парламенті: «Поява нового проєкту постанови пов'язана з тим, щоб забезпечити коаліційну підтримку – наразі там підписи всіх фракцій і груп».

Які заходи пропонують організувати

Згідно з проєктом, День Біблії пропонують відзначати щороку 31 жовтня. Додаткового вихідного дня документ не передбачає.

У пояснювальній записці автори пов’язують вибір дати з виходом першого повного перекладу Біблії сучасною українською літературною мовою. Видання побачило світ у Відні 31 жовтня 1903 року. Переклад здійснили Пантелеймон Куліш, Іван Нечуй-Левицький та Іван Пулюй.

Автори постанови пропонують проводити з нагоди пам’ятної дати культурні, освітні, наукові та інформаційні заходи. Зокрема, Кабінету міністрів рекомендують створити організаційний комітет і затвердити план відзначення Дня Біблії.

Міністерству освіти і науки пропонують організувати в закладах освіти тематичні виховні години, лекції та круглі столи, присвячені історії перекладу Біблії українською мовою, її впливу на українську літературу та правову культуру. Також ідеться про підтримку відповідних дослідницьких проєктів учнів Малої академії наук.

Міністерству культури та стратегічних комунікацій рекомендують організувати тематичні виставки в бібліотеках, музеях і художніх галереях. Державному комітету телебачення і радіомовлення пропонують висвітлювати заходи до Дня Біблії та забезпечити показ науково-популярних фільмів і програм.

Окремі пропозиції стосуються пам’ятної атрибутики. Національному банку України рекомендують випустити монету, присвячену Дню Біблії та українським перекладачам Святого Письма, а «Укрпошті» – підготувати тематичну поштову марку й художній маркований конверт.

Контроль за виконанням постанови пропонують покласти на Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики. У разі ухвалення документ має набрати чинності з дня ухвалення.

Хто став співавтором ініціативи

Серед співавторів постанови – Сергій Рудик, Микита Потураєв, Ірина Констанкевич, Георгій Мазурашу, Олександр Аліксійчук, Соломія Бобровська, Юлія Сірко, Оксана Савчук, Віктор М’ялик, Павло Бакунець, Валентин Наливайченко, Микола Княжицький, Володимир В’ятрович, Олег Синютка, Олександр Васюк і Михайло Волинець. У супровідному листі зазначено, що доповідати з питання на пленарному засіданні має народний депутат Сергій Рудик.

Раніше в парламенті вже пропонували встановити День Біблії

24 лютого 2026 року народний депутат Георгій Мазурашу зареєстрував законопроєкт №15045 про внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю України щодо відзначення Дня Біблії без вихідного дня. Документ передбачав доповнення переліку святкових і неробочих днів відповідною датою без запровадження додаткового вихідного.

Нова ініціатива оформлена як проєкт постанови Верховної Ради. Окрім встановлення пам’ятної дати, вона передбачає рекомендації державним установам щодо організації тематичних заходів.

Нагадаємо, історія перекладу Біблії українською мовою пов’язана з розвитком української літературної мови та книговидання. Перший повний переклад сучасною українською літературною мовою вийшов у Відні 1903 року. «Главком» раніше розповідав про історію цього видання.