У Слов’янську поліція затримала прихильницю «руського міра»

Жінка відкрито закликала Збройні сили України скласти зброю і здатися ворогу

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Донецькій області Нацполіції спільно із спецпризначеннями затримали у Слов’янську жінку, яка через власну соцмережу здавала позиції Збройних сил України. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

За місцем проживання жінки поліцейські вилучили два мобільних телефони, два ноутбуки, фотоапарат, флеш-носій.

Мешканка Слов’янська - двірник - відкрито підтримує «руський мір». На власній сторінці у соціальній мережі вона викладала відео щодо обстановки в місті Слов’янськ, а також закликала сили ЗСУ скласти зброю та здатись ворогу.

Крім того, жінка розповідала про переміщення військової техніки, місця її дислокації та автомобільні шляхи, через які можна потрапити до міста.

Прихильницю «руського міра» доставлено до Слов’янського відділу поліції.

Нагадаємо, у Слов’янську поліцейські затримали двох чоловіків, які публікували інформацію про пересування військової техніки на російських пабліках.

Як повідомлялося, в Миколаєві та на Харківщині правоохоронці затримали трьох осіб за фактом державної зради. Підозрювані збирали відомості про розташування військової техніки, особового складу ЗСУ та інших військових формувань, залучених до відсічі російської агресії. У подальшому зібрані дані чоловік і жінка передавали представникам країни-агресора.