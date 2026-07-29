Чоловік наклав напідпитку турнікет і заснув: ногу довелося ампутувати

У Тернополі 34-річний чоловік напідпитку наклав собі турнікет на ліву ногу та заснув

За словами пацієнта, він хотів потренуватися користуватися турнікетом, однак заснув і не почув сигнал таймера

У Тернополі 34-річний чоловік наклав собі турнікет на ліву ногу, після чого заснув. Наступного ранку його госпіталізували до реанімації, однак через тривале перетискання кінцівки лікарям довелося провести ампутацію. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Zaxid.net.

Медична директорка Тернопільської міської комунальної лікарні швидкої допомоги Світлана Вус підтвердила виданню інформацію про пацієнта. За її словами, чоловіка доставили до лікарні вранці 26 липня з помешкання на вулиці Фестивальній.

«Йому було цікаво з тренувальною метою припинити кровопостачання в кінцівці та які це будуть відчуття. Хотів дізнатися, наскільки грамотно він може сам накласти турнікет. Він розповів, що наклав турнікет і поставив таймер, але заснув та не почув дзвінка. Прокинувся вранці з такою ногою», – розповіла Світлана Вус.

Зі слів пацієнта, він наклав турнікет, щоб потренуватися користуватися ним. У цей час чоловік вживав алкоголь. Як повідомляють місцеві Telegram-канали, він також встановив таймер, однак заснув і не почув сигналу.

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Нога була знекровлена близько 12 годин. Лікарі намагалися врятувати ногу, але безрезультатно.

«Усі спроби робили, але врятувати не вдалося. Він це усвідомлює. Він був готовий відразу до ампутації, давав згоду. Але ми використали усі методи: зробили хірургічні втручання, провели електростимуляцію, визначили кровоплин в нижній кінцівці. Намагалися все зробити, але не змогли», – додала Світлана Вус.

У понеділок, 27 липня, чоловіку провели високу ампутацію ноги. Наразі він перебуває у лікарні в реанімаційному відділенні.

Нагадаємо, за рекомендаціями МОЗ, турнікет може безпечно перебувати на кінцівці до двох годин, а від двох до шести годин ризик ускладнень суттєво зростає.