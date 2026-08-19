Як не натрапити на шахраїв під час пошуку перевізника? Поради кіберполіції

Найчастіше зловмисники розміщують оголошення про міжнародні чи міжміські пасажирські перевезення або доставку вантажів за привабливою ціною

Онлайн-платформи та месенджери спрощують пошук перевізників, але водночас стають інструментом для шахраїв, які виманюють персональні дані та гроші. Департамент кіберполіції Національної поліції розкрив, як не втратити гроші під час пошуку перевізника, передає «Главком».

Як працює схема

Зазначається, що найчастіше зловмисники розміщують оголошення про міжнародні чи міжміські пасажирські перевезення або доставку вантажів за привабливою ціною. Щоб завоювати довіру вони використовують фото реальних автобусів і вантажного транспорту, логотипи і брендування відомих компаній, чужі відгуки або сторінки, що зовні виглядають як офіційні.

«Після звернення клієнта шахраї застосовують психологічний тиск, який має на меті змусити людину діяти швидко і нерозсудливо. Зокрема, зловмисники розповідають про обмежену кількість місць, термінову необхідність бронювання або готовність негайно виконати перевезення вантажу. Для підтвердження замовлення шахраї просять здійснити передоплату чи оплатити повну вартість послуги на банківську картку або рахунок фізичної особи. Утім, після отримання коштів такий «перевізник» припиняє спілкування, а оголошення або сторінка можуть бути видалені», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці додають, що також злочинці можуть вигадувати додаткові платні послуги. Такі вимоги зазвичай з'являються після першого платежу та є спробою виманити у потерпілих додаткові кошти.

На що варто звернути увагу

Ознаками шахрайства можуть бути:

вимоги терміново здійснити передоплату для бронювання поїздки або організації перевезення;

спілкування відбувається лише через месенджери без можливості перевірити інформацію про перевізника;

значно нижча вартість послуг порівняно з іншими аналогічними пропозиціями;

небажання надати інформацію про транспортний засіб, маршрут, умови перевезення чи контактні дані;

вимоги здійснити додаткові платежі після підтвердження замовлення.

Як себе убезпечити

перед замовленням послуги перевіряйте інформацію про перевізника, звертайте увагу на дату створення сторінки чи оголошення, наявність реальних відгуків та історію діяльності перевізника;

не поспішайте переказувати кошти лише на підставі листування в месенджері. Якщо перевізник вимагає передоплату, переконайтеся, що маєте справу з реальною компанією або особою, діяльність якої піддається перевірці;

не переходьте за сумнівними посиланнями для «бронювання» чи «оплати». Шахраї використовують фішингові сайти, які візуально імітують платіжні сервіси, але призначені для викрадення реквізитів банківських карток;

не повідомляйте стороннім CVV-код, одноразові паролі з SMS чи інші коди підтвердження;

якщо під час спілкування вас підганяють із оплатою, створюють дефіцит місць, поспішають із відправленням вантажу або пропонують «вигідну пропозицію лише сьогодні», ставтеся до таких пропозицій критично, зробіть паузу в спілкуванні та перевірте інформацію ще раз.

«Якщо ви стали потрапили на шахраїв або помітили підозріле оголошення про пасажирські чи вантажні перевезення, повідомте про це Кіберполіцію за допомогою онлайн-форми або зверніться за номером 102 чи 112», – наголошують правоохоронці.

До слова, начальник Головного управління Національної поліції у Хмельницькій області Іван Іщенко заявив, що нині найбільш проблемною категорією злочинів є шахрайство. «Усі сидять у телефонах, у комп'ютерах, в інтернеті, щось купують, кудись хочуть зайти, шукають роботу або хочуть купити щось дешевше або їм блокують рахунки. Кожного дня змінюються шахрайські схеми», – зазначив він.