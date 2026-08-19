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Захищав Україну на покровському напрямку. Згадаймо Владислава Мельниченка

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Захищав Україну на покровському напрямку. Згадаймо Владислава Мельниченка
Владиславу Мельниченку назавжди 27
колаж: glavcom.ua

Владислава Мельниченка мобілізували до лав Збройних сил України у червні 2024 року

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Владислава Мельниченка.

27-річний солдат Владислав Мельниченко загинув 11 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання на Донеччині Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Рівненську міську раду.

Народився Владислав 21 січня 1997 року в місті Коростень. Навчався у загальноосвітній школі в селі Серби на Житомирщині, а згодом здобув професію механіка у Рівненському технічному коледжі і Національному університеті водного господарства та природокористування.

Після навчання працював на фірмі «Ямуна» у Рівному, а згодом їздив на заробітки до Києва. У червні 2024 року Владислава Мельниченка мобілізували до лав Збройних сил України.

«До війни Владислав захоплювався футболом, тренувався разом з командою «Верес». Він завжди був усміхненим, життєрадісним та щирим. Друзі та близькі згадують його як добру, відкриту людину, яка завжди знаходила потрібні слова підтримки для інших. Пройшовши військову підготовку, Владислав захищав Україну на покровському напрямку у складі 152-ї окремої єгерської бригади імені Симона Петлюри», – розповіла дружина військовослужбовця.

Владислав Мельниченко захищав Україну на покровському напрямку
Владислав Мельниченко захищав Україну на покровському напрямку
фото: Рівненська міська рада

Воїн вважався зниклим безвісти понад два роки. Лише нещодавно його тіло вдалося ідентифікувати та передати рідним для гідного поховання.

Поховали військовослужбовця 18 серпня 2026 року на кладовищі в селі Серби Житомирської області. 

У захисника залишилися дружина та сестра.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: пам'ять хвилина мовчання війна

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