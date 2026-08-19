Вибори під час війни: у мережі розгорнулася дискусія щодо заяви Федорова

Дмитро Ярош виступив проти проведення виборів в Україні до завершення бойових дій

Ексміністр оборони України Михайло Федоров закликав шукати можливість для проведення виборів в Україні навіть в умовах тривалої війни. У мережі ця заява викликала активне обговорення. Про це повідомляє «Главком».

Командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош виступив проти проведення виборів в Україні до завершення бойових дій. Він пояснив, що під час війни вони можуть призвести до розколу суспільства, деморалізації тилу та послаблення Сил оборони.

«Під час екзистенційної війни за Незалежність України, пропонувати «вибори без вибору» може або дурень, або ворог… Бо вибори, коли ллється кров Українців, це не про свободу і народне волевиявлення; це – про маніпуляції та фальсифікації… Бо вибори під час війни – це розкол народу; дефрагментація Сил Оборони; деморалізація тилу; підігрівання недоімерії тощо…», – написав Ярош.

Також нардепка Ірина Фріз наголосила, що вибори мають відбутися лише після забезпечення безпеки, рівності виборчих прав, участі військових і українців за кордоном та беззаперечної легітимності результатів. «До цього моменту завдання всього політичного класу інше – виграти війну і зберегти державу. Тому заяви про вибори під час війни я вважаю не проявом турботи про демократію, а небезпечною передчасною політизацією країни», – зауважила вона.

Громадський діяч Валерій Пекар заявив, що проведення виборів під час війни неможливе через юридичні, технічні, безпекові та політичні обмеження. Він пояснив, що в умовах війни неможливо забезпечити повноцінну конкуренцію кандидатів, вільну агітацію та участь усіх виборців.

«Вибори – це не лише голосування. Вибори – це вільна конкуренція кандидатів та ідей. Вибори – це відкрита публічна дискусія про все важливе. І саме це робить вибори неможливими під час війни. Тому що частина кандидатів служить. Додайте сюди масові втручання Росії в усі процеси шляхом кібератак, диверсій, дезінформації, розколювання суспільства, підкупу й фінансування своїх кандидатів», – підкреслив Пекар.

Народний депутат та історик Володимир В'ятрович також сказав: «Вибори під час війни можуть бути зручним інструментом Росії, щоб захопити те, що не вдалося війною».

Водночас президент Київської школи економіки (KSE) та ексміністр економіки Тимофій Милованов підтримав заклик Михайла Федорова щодо пошуку механізму для проведення виборів під час тривалої війни. Він також наголосив на необхідності відновлення довіри між громадянами та державою.

«Стара система занадто часто живе за власними правилами. Вона захищає себе, вона боїться змін. Вона може карати за ініціативу і винагороджувати за лояльність. Влада повинна означати відповідальність. Якщо ти отримав повноваження, відповідай за результат. Якщо ти отримав бюджет, покажи, що було зроблено. Якщо ти отримав посаду, поясни, яких результатів ти досяг. Так поступово руйнується найважливіше: довіра між громадянином і державою. І цю довіру треба відновити», – йдеться у дописі.

Нагадаємо, колишній міністр оборони України Михайло Федоров звернувся до українців після понад місяця протестів по всій країні. У своєму зверненні він порушив питання корупції, державного управління, виборів під час війни та довіри суспільства до влади.