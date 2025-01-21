У Києві триває виставка «х…вих турнікетів»: демонструють неякісний такмед
Організатори зізнаються, що «товчуть воду в ступі» вже 11 років
У Києві, у книжковому просторі «Сенс», з 15 до 21 січня проходить «Виставка поганих турнікетів». На ній можна побачити, як неякісні турнікети можуть принести користь у вигляді арт-об'єктів, повідомляє «Главком».
Так, «Виставка поганих турнікетів» – це захід від волонтерських організацій UA First Aid, «Госпітальєри» та «Солом’янські котики». При цьому слово «погані» звучало в оригіналі нецензурно, і це та свідома провокація, на яку організатори пішли, аби загострити проблему та привернути до неї загальну увагу, наголошує кореспондент «Главкома».
Проблема полягає в тому, що українському війську досі бракує якісних та перевірених турнікетів – засобів для швидкої зупинки кровотечі.
Основна мета цієї виставки не тільки викликати усмішку і подекуди роздуми на тему, як же використовувати той чи інший химерний турнікет, але і ще раз привернути увагу до використання неякісних або саморобних засобів зупинки кровотеч у зонах бойових дій.
Так, на виставці деякі із підробних чи саморобних турнікетів мають такі назви:
- Гламурна рожево-лілова стрічка з прикрученою до неї дерев’яною скіпкою – це «турнікет» під назвою «ABBA»;
- Яскраво-помаранчева удавка – «Язик Арестовича»;
- Тоненький пасок – з тих, що додаються до жіночих суконь або брюк – «Хвіст щура».
На виставці можна навіть випробувати турнікет на собі.
Зазначається, що нормальний турнікет відрізняється від підробки шириною. Підробки часто завузькі, щоб активно працювати і зупиняти кровотечу – вони скоріше розрізатимуть тіло, аніж допомагатимуть. Також буває відсутній вороток. Підробки відрізняються матеріалом та типом фіксації. Скажімо, механічний американський турнікет CAT (Combat Application Tourniquet – «Главком») замикається сам.
Ще у вересні 2024 року Міністерство оборони ініціювало розробку техніко-функціональних вимог до турнікетів у відповідності до сучасних стандартів НАТО для домедичної допомоги на полі бою.
Департамент охорони здоров’я Міноборони «зосередився на створенні вимог до турнікетів вороткового та важільного типу, оклюзійних торакальних пов’язок, а також методологій оцінки їх відповідності міжнародним стандартам».
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