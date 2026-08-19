Втратив ногу, але повернувся у стрій: на війні загинув 21-річний аеророзвідник Євген Мінженер

Після реабілітації в Unbroken Євген Мінженер повернувся на фронт

Євген Мінженер був оператором БпЛА, втратив ногу на фронті, проте після реабілітації знову став до лав сил оборони

Біля Павлограда на Дніпропетровщині загинув 21-річний воїн Євген Мінженер. Юнак жив у Туреччині, але після повноліття повернувся до України, щоб стати на її захист. Про це повідомив реабілітаційний центр Unbroken, інформує «Главком».

Євген Мінженер народився на Херсонщині, у шкільному віці переїхав до Туреччини. На початку повномасштабного вторгнення йому було 17 років. Коли Євген побачив світлини з Бучі, полон оборонців Маріуполя – вирішив повернутися на Батьківщину та долучитися до війська.

«Коли мені стукнуло вісімнадцять – перший рейс і я вже в Україні», – розповідав Євген.

Вже через два місяці, у березні 2023 року, Мінжерен приєднався до 38-ї окремої бригади морської піхоти імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2 батальйону морської піхоти. Євген став оператором дронів і взяв собі позивний Андатра.

Євген Мінженер став оператором дронів і взяв собі позивний Андатра фото: Unbroken Ukraine

10 квітня 2025 року хлопець отримав поранення: ворожий дрон влучив в авто з його сторони.

«Я підіймаю очі з планшета і бачу одразу спалах полум'я. Першим я почав дивитися на своїх хлопців і вже потім зрозумів: щось зі мною не так. Тобто відсутність ноги… усвідомлення прийшло майже одразу», – розповідав Євген.

Євген Мінженер під час реабілітації фото: Unbroken Ukraine

Реабілітацію боєць проходив у реабілітаційному центрі Unbroken. Після встановлення першого протезу Євгену довелося зробити реампутацію, він почав відновлюватися заново.

Під час реабілітації військовий захопився скелелазінням. фото: Unbroken Ukraine

Під час реабілітації військовий захопився скелелазінням. «Для мене це спосіб адаптації до протезу. Приємно, коли з часом піднімаєш рівень лазіння і з кожним разом можеш брати більші маршрути, траси. Як хобі, рутина і реабілітація – вогонь», – розаовідав Євген.

Після реабілітації захисник знову повернувся до війська. Казав, що саме там відчував себе на своєму місці.

21-річний Євген Мінженер загинув біля Павлограда, його смерть підтвердили 18 серпня 2026 року.

«Женя любив життя. По-справжньому. Він був до біса енергійним, завжди в русі, з характером, силою й тією особливою жагою до життя, яку неможливо не помітити», – зазначили в компанії з виробництва протезів Levitate Ukraine, амбасадором якої був Євген.

«Так ти й не дофїхав до мене в протезку, друже. Перед цим ми неодноразово бачились у мене в лікарні в Києві. Ти заряджав своєю шаленою енергією. Ти показував приклад і був людиною-павуком на протезі. Та ти б і не зміг відсиджуватись. Ти потужний був і залишаєшся, малий», – написав друг Євгена військовослужбовець Ярослав Грубич.

Євген Мінженер (на фото зліва) та Ярослав Грубич фото: Ярослав Грубич/Facebook

«Який він був смішний. Його любили всі, хто хоча б раз з ним стикався. Його любили всі, хто за ним слідкував. А він любив сонце», – написала про бійця Надія Липчук.

Допис Надії Липчук скриншот

Нагадаємо, у Києві на Аскольдовій могилі встановили та відкрили пам’ятник загиблому захиснику, волонтеру та Герою України Павлу Петриченку.