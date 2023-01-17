Митрополит Мелетій, якого Зеленський позбавив громадянства, досі веде богослужіння

14 січня Мелетій здійснив службу у місті Сторожинець

Митрополит Мелетій (справжнє ім’я – Валентин Єгоренко), якого президент Володимир Зеленський 11 січня цього року позбавив українського громадянства, очолив 14 січня богослужіння у храмі святого Георгія в місті Сторожинець. Таке повідомлення з’явилося на на сторінці Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ (МП).

Будь ласка, читайте текст після реклами

4 фото На весь екран







«14 січня у свято Обрізання Господнього та святителя Василія Великого митрополит Чернівецький і Буковинський Мелетій очолив святкове богослужіння. В кінці богослужіння митрополит Мелетій привітав настоятеля парафії з 60-річчям від дня народження та вручив пам’ятний подарунок», – йдеться у повідомленні.

Як відомо, президент Зеленський своїм указом ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», які зокрема стосуються і митрополита Чернівецького і Буковинського УПЦ МП Мелетія (Валентина Єгоренка).

Будь ласка, читайте текст після реклами

Валентин Єгоренко народився на території Казахської РСР, є громадянином Росії. У 1963-му разом із родиною переїхав на Кубань. На початку 1980-х проходив строкову службу в армії СРСР. Після звільнення в запас, вступив до Московської духовної семінарії. Після закінчення семінарії був направлений у Почаївську лавру для поповнення місцевої братії. У 1992 році предстоятель УПЦ МП Володимир Сабодан благословив возведення Мелетія у сан архімандрита. З 2014 року Єгоренко є архієпископом Чернівецьким і Буковинським УПЦ МП.

Крім того, президент Зеленський підтвердив інформацію про позбавлення українського громадянства чотирьох українських політиків: Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача та Рената Кузьміна.