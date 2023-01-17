Митрополит Мелетій, якого Зеленський позбавив громадянства, досі веде богослужіння
14 січня Мелетій здійснив службу у місті Сторожинець
Митрополит Мелетій (справжнє ім’я – Валентин Єгоренко), якого президент Володимир Зеленський 11 січня цього року позбавив українського громадянства, очолив 14 січня богослужіння у храмі святого Георгія в місті Сторожинець. Таке повідомлення з’явилося на на сторінці Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ (МП).
«14 січня у свято Обрізання Господнього та святителя Василія Великого митрополит Чернівецький і Буковинський Мелетій очолив святкове богослужіння. В кінці богослужіння митрополит Мелетій привітав настоятеля парафії з 60-річчям від дня народження та вручив пам’ятний подарунок», – йдеться у повідомленні.
Як відомо, президент Зеленський своїм указом ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», які зокрема стосуються і митрополита Чернівецького і Буковинського УПЦ МП Мелетія (Валентина Єгоренка).
Крім того, президент Зеленський підтвердив інформацію про позбавлення українського громадянства чотирьох українських політиків: Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача та Рената Кузьміна.
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