Працівниця Львівської адміністрації відповіла нецензурним жестом на прохання встати під час гімну

Жінку було звільнено після того, як відео з її вчинком потрапило в мережу

У Львові жінка відмовилася встати під час виконання державного гімну. Вона начебто працювала у Львівській обласній військовій адміністрації, звідки її звільнили на тлі публікації відео. Відповідні кадри поширилися в соцмережах.

На них видно, як жінка сидить на лавці на вулиці, поки навколо неї інші люди співають державний гімн. Авторка відео зазначає, що в цей час відбувався захід на підтримку українських полонених і тих, хто зник безвісти.

Учасники заходу рушили колоною до Львівської ОВА, де наприкінці заспівали гімн. Саме під час цього жінка, відео з якою поширили в мережі, сиділа на лавці й не підіймалася. Вона не зробила цього навіть тоді, коли її про це попросили. «У відповідь – демонстративно зухвалий погляд», – ідеться в розповіді свідків.

Коли ж її почали фільмувати на камеру, жінка показала середній палець. Як стверджує авторка відео, пізніше жінка «кинулась тікати», однак її наздогнали поліціянти. Їм вона показала документи та сказала, що працює у Львівській ОВА.

Автори відео вказали ім’я жінки та додали, що чекають реакції від Львівської ОВА. Як розповів виданню Zaxid.net керівник департаменту внутрішньої політики ЛОДА Юрій Горун, зображена на відео жінка справді працювала в адміністрації.

Однак її звільнили після того, як вона написала відповідну заяву. Від 24 серпня вона більше не працює в ОВА.

«Такі дії неприпустимі не те що для чиновників, а для українців загалом», – сказав Горун.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів ухвалив рішення звільнити Сергія Горбачова з посади освітнього омбудсмена.