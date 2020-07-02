Правозахисник пояснив, як влада порушила закон, запровадивши карантинні обмеження



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Карантинні обмеження в Україні були встановлені не на основі закону

Харківська правозахисна група зробила правові висновки щодо карантинних обмежень

Карантинні заходи, які були запроваджені в Україні, обмежували права людей. Про це в інтерв’ю «Главкому» сказав дисидент та громадський діяч Йосип Зісельс.

Громадський діяч зазначив, що карантинні обмеженні були неадекватними і встановлені не на основі закону

«Я не займаюсь правовими аспектами, але я попросив Харківську правозахисну групу зробити правові висновки щодо карантинних обмежень. Якщо закон передбачає під час надзвичайної ситуації обмеження прав і свобод – це нормально. Але в нас не захотіли запроваджувати надзвичайний стан. Тому обмежували пересування і контакти, порушуючи закон. Але з цього питання краще звернутися до Євгена Захарова і Харківської правозахисної групи. Вони на моє прохання робили саме таке дослідження», – розповів Йосип Зісельс.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що штрафи за невиконання правил карантину можуть сягати до 340 тис.грн для бізнесменів.

Правозахисник, голова правління Української Гельсінської групи Євген Захаров вважає, що держава не має права вирішувати за людей, як і де їм жити, працювати та заробляти. На його думку, впровадити офіційну заборону на виїзд українців за кордон має право лише Верховна Рада.