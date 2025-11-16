Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Прийняв останній бій на Харківщині. Згадаймо Героя України Андрія Єфросиненка

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Прийняв останній бій на Харківщині. Згадаймо Героя України Андрія Єфросиненка
Указом президента України полковнику Єфросиненку посмертно присвоєно звання Героя України
колаж: glavcom.ua

Підполковнику Єфросиненку Андрію Васильовичу посмертно присвоєно чергове військове звання полковник

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Андрія Єфросиненка.

14 листопада 2023 року група бійців на чолі з підполковником Єфросиненком прийняла бій з переважаючими силами ворога в районі Першотравневого, Харківської області. Завдяки професійним діям підполковника Єфросиненка, загарбники втратили до 30 осіб та відступили, та внаслідок кульового поранення Андрій Єфросиненко загинув. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Державну прикордонну службу України.

Андрій Васильович Єфросиненко народився 20 квітня 1973 року у місті Переславль-Залєський Ярославської області, РФ. У 1995 році молодий офіцер закінчив Інститут прикордонних військ України. Розпочав службу в підрозділі Сумського загону, у 2013 році очолював підрозділ, який забезпечував прикордонний контроль в аеропорту Донецька та завершив кар’єру військового. Однак це прикордоннику вдалося не на довго.

У 2014 році офіцер виконував бойові завдання на сході країни в складі одного з добровольчих батальйонів
У 2014 році офіцер виконував бойові завдання на сході країни в складі одного з добровольчих батальйонів
фото: Державна прикордонна служба України/Facebook

Вже у 2014 році офіцер виконував бойові завдання на сході країни в складі одного з добровольчих батальйонів. А з початком повномасштабного вторгнення Андрій мобілізувався до лав Державної прикордонної служби України й у складі зведеного прикордонного підрозділу виконував бойові завдання в районі Бахмута та Чернещини.

З початком повномасштабного вторгнення Андрій Єфросиненко виконував бойові завдання в районі Бахмута та Чернещини.
З початком повномасштабного вторгнення Андрій Єфросиненко виконував бойові завдання в районі Бахмута та Чернещини.
фото: Державна прикордонна служба України/Facebook

До моменту формування «Сталевого кордону» прикордонник вже здобув чимало бойового досвіду, тож за своєю ініціативою приєднався до новоствореного прикордонного загону та був призначений на одну з керівних посад у 4 прикордонну комендатуру швидкого реагування.

14 листопада 2023 року група бійців на чолі з підполковником Єфросиненком прийняла бій з переважаючими силами ворога в районі Першотравневого, Харківської області. Ворог, під прикриттям щільного артилерійського та мінометного вогню, активно штурмував наші позиції.

Очоливши групу, Андрій Васильович вступив у бій, який тривав більше семи годин. Завдяки вмілим та професійним діям підполковника Єфросиненка, загарбники втратили до 30 осіб та відступили. На жаль, внаслідок кульового поранення Андрій загинув.

Підполковнику Єфросиненку посмертно присвоєно чергове військове звання полковник
Підполковнику Єфросиненку посмертно присвоєно чергове військове звання полковник
фото: Державна прикордонна служба України/Facebook

Підполковнику Єфросиненку Андрію Васильовичу посмертно присвоєно чергове військове звання полковник.

Указом президента України від 28 червня 2024 року №390/2024 полковнику Єфросиненку Андрію Васильовичу посмертно присвоєно звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка».

Підполковнику Єфросиненку Андрію Васильовичу посмертно присвоєно чергове військове звання полковник
Підполковнику Єфросиненку Андрію Васильовичу посмертно присвоєно чергове військове звання полковник
фото: Державна прикордонна служба України/Facebook

У Героя залишилась дружина та четверо дітей.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна Герой України звання героя полковник хвилина мовчання пам'ять

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ворог бив по газовидобувних обʼєктах на Харківщині
Уночі окупанти вдарили по ТЕЦ
15 жовтня, 11:00
Столтенберг визнав, що тоді побоювався, що це міг бути останній дзвінок Зеленського
Столтенберг пояснив «болісне» рішення НАТО про відмову закрити небо над Україною у 2022 році
9 листопада, 13:47
РФ масовано атакувала Україну вночі
Масована атака на Україну: президент закликав до посилення санкцій проти РФ
30 жовтня, 11:45
Серед загиблих і поранених є як цивільні громадяни, так і військовослужбовці
Удар по військових на Дніпропетровщині: деяких посадовців відсторонено від роботи
3 листопада, 20:25
Володимир Зеленський подякував воїнам
Зеленський відзначив воїнів 128-ї ОГШБр державними нагородами (фото)
13 листопада, 12:50
РФ масовану атакувала столицю
Комбінований удар по Україні. Повітряні сили повідомили деталі
14 листопада, 10:11
Окупанти атакують Покровськ
Аналітики оцінили ситуацію біля Покровська та Мирнограда
11 листопада, 09:17
Метрополітен у Києві відкривали «до дати» – річниці жовтневого перевороту
65 років столичній підземці. Неймовірні історії про київське метро Ювілей
8 листопада, 20:15
Президент Росії Володимир Путін і мер Москви Сергій Собянін
Меру Москви повідомлено про підозру в пособництві агресивній війні проти України
7 листопада, 14:16

Суспільство

Прийняв останній бій на Харківщині. Згадаймо Героя України Андрія Єфросиненка
Прийняв останній бій на Харківщині. Згадаймо Героя України Андрія Єфросиненка
Сьогодні Україна відзначає День працівників радіо, телебачення та зв'язку
Сьогодні Україна відзначає День працівників радіо, телебачення та зв'язку
16 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 16 листопада 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 16 листопада 2025: традиції та молитва
Щоб наповнити бюджет, село на Полтавщині вирішило продати бронзову фігуру Леніна
Щоб наповнити бюджет, село на Полтавщині вирішило продати бронзову фігуру Леніна
У Запоріжжі чиновники запросили дружин загиблих військових на виставу «Весела вдова»
У Запоріжжі чиновники запросили дружин загиблих військових на виставу «Весела вдова»

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
Сьогодні, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38
Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
12 листопада, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua