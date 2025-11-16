Прийняв останній бій на Харківщині. Згадаймо Героя України Андрія Єфросиненка

Підполковнику Єфросиненку Андрію Васильовичу посмертно присвоєно чергове військове звання полковник

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Андрія Єфросиненка.

Андрій Васильович Єфросиненко народився 20 квітня 1973 року у місті Переславль-Залєський Ярославської області, РФ. У 1995 році молодий офіцер закінчив Інститут прикордонних військ України. Розпочав службу в підрозділі Сумського загону, у 2013 році очолював підрозділ, який забезпечував прикордонний контроль в аеропорту Донецька та завершив кар’єру військового. Однак це прикордоннику вдалося не на довго.

У 2014 році офіцер виконував бойові завдання на сході країни в складі одного з добровольчих батальйонів фото: Державна прикордонна служба України/Facebook

Вже у 2014 році офіцер виконував бойові завдання на сході країни в складі одного з добровольчих батальйонів. А з початком повномасштабного вторгнення Андрій мобілізувався до лав Державної прикордонної служби України й у складі зведеного прикордонного підрозділу виконував бойові завдання в районі Бахмута та Чернещини.

З початком повномасштабного вторгнення Андрій Єфросиненко виконував бойові завдання в районі Бахмута та Чернещини. фото: Державна прикордонна служба України/Facebook

До моменту формування «Сталевого кордону» прикордонник вже здобув чимало бойового досвіду, тож за своєю ініціативою приєднався до новоствореного прикордонного загону та був призначений на одну з керівних посад у 4 прикордонну комендатуру швидкого реагування.

14 листопада 2023 року група бійців на чолі з підполковником Єфросиненком прийняла бій з переважаючими силами ворога в районі Першотравневого, Харківської області. Ворог, під прикриттям щільного артилерійського та мінометного вогню, активно штурмував наші позиції.

Очоливши групу, Андрій Васильович вступив у бій, який тривав більше семи годин. Завдяки вмілим та професійним діям підполковника Єфросиненка, загарбники втратили до 30 осіб та відступили. На жаль, внаслідок кульового поранення Андрій загинув.

Підполковнику Єфросиненку посмертно присвоєно чергове військове звання полковник фото: Державна прикордонна служба України/Facebook

Підполковнику Єфросиненку Андрію Васильовичу посмертно присвоєно чергове військове звання полковник.

Указом президента України від 28 червня 2024 року №390/2024 полковнику Єфросиненку Андрію Васильовичу посмертно присвоєно звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка».

Підполковнику Єфросиненку Андрію Васильовичу посмертно присвоєно чергове військове звання полковник фото: Державна прикордонна служба України/Facebook

У Героя залишилась дружина та четверо дітей.

