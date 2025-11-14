Комбінований удар по Україні. Повітряні сили повідомили деталі

Протиповітряною обороною збито 419 повітряних цілей

У ніч на 14 листопада противник завдав комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування. Загалом виявлено 449 засобів повітряного нападу – 19 ракет та 430 БпЛА різних типів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

РФ використала:

430 ударних БпЛА типу Shahed, «Гербера»;

три аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал»;

одну протикорабельну ракету «Циркон»;

шість крилатих ракет «Іскандер-К/Калібр»;

дев'ять балістичних ракет «Іскандер-М/КN-23».

Основний напрямок удару – місто Київ. Також в наслідок атаки постраждали Київщина, Харківщина, Одещина, Полтавщина та Черкащина. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Авіаційні втрати ворога станом на 14 листопада 2025 року інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 419 повітряних цілей: 405 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера» та безпілотників інших типів; дві аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал»; шість балістичних ракет «Іскандер-М/КN-23»; шість крилатих ракет «Іскандер-К/Калібр».

Зафіксовано влучання ракет та 23 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 44 локаціях.

Нагадаємо, у Києві внаслідок комбінованої масованої атаки Росії загинули люди, десятки мешканців столиці отримали травми.

До слова, у ніч проти 14 листопада російська терористична армія вдарила по Україні. Головною ціллю комбінованої масованої атаки Росії став Київ. Про це свідчить приблизна карта руху ракет та дронів.

Зокрема, у ніч проти 14 листопада країна-терорист масовано атакувала Київщину ракетами та дронами, тривога тривала понад п'ять годин. «На жаль, унаслідок атаки травмовано шестеро людей. Серед них – дитина семи років», – повідомив голова КОВА.

Також російські терористи вдарили по Дніпропетровщині. Голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко відзвітував про наслідки. Водночас на Одещині зафіксовані пошкодження цивільної інфраструктури та об’єкта енергетики. Постраждала людина.

Як повідомлялося, два дні поспіль росіяни атакують безпілотниками промислову зону на околиці Сум. Ворог удруге прицільно влучив по території одного з підприємств – унаслідок атаки виникла пожежа та сильне задимлення.