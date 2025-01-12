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Син служить у ЗСУ. Прийомній родині з Херсонщини придбано будинок на Прикарпатті

Ірина Бура
glavcom.ua
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Син служить у ЗСУ. Прийомній родині з Херсонщини придбано будинок на Прикарпатті
Нова оселя – для великої прийомної родини Миколи та Олени Пластунів, які виховують 6 дітей, позбавлених батьківського піклування
фото: Івано-Франківська ОДА

Придбано будинок коштом державної субвенції за 4,7 млн грн

В Івано-Франківській області для великої прийомної родини придбали будинок за 4,7 мільйона гривень. Про це повідомила очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

«Нова оселя – для великої прийомної родини Миколи та Олени Пластунів, які виховують 6 дітей, позбавлених батьківського піклування. У подружжя також є рідний син, який нині служить в лавах ЗСУ. Родина переїхала на Прикарпаття з Херсонської області. Зараз проживає в Коломийській громаді», – йдеться у повідомленні.

Придбали будинок коштом державної субвенції за 4,7 млн грн.

На сьогодні в області проживають 16 великих прийомних родин, де виховують 126 дітей, позбавлених батьківського піклування.

З державного бюджету спрямували кошти на придбання житла для п'яти великих прийомних родин на понад 30 млн грн.

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Нагадаємо, українцям, які через війну були змушені покинути свої домівки, дали можливість купувати житло за програмою єОселя, вік якого до 10 років. Це стосуються житла, яке розташоване у Чернігівській, Сумській, Харківській, Запорізькій та Херсонській областях.

А віднедавна першим внеском на придбання житла за програмою «єОселя» може бути сертифікат «єВідновлення». Крім того, з 19 жовтня молодь віком до 25 років зможе отримати іпотеку із початковим внеском не від 20%, а вдвічі менше – від 10%.

Раніше повідомлялося, що за неповні два роки роботи програми пільгового кредитування «єОселя» було видано 11 тис. кредитів на суму понад 17,6 млрд грн. При цьому майже половина пільгових іпотек були видані саме цьогоріч.

Найбільшим попитом серед позичальників користується нерухомість на вторинному ринку. 4 840 кредитів або 43% від їх загальної кількості було видані за перше півріччя 2024 року.  Найбільшу середню суму кредиту у 2024 році отримують науковці – 1,83 млн грн, а найменшу – педагоги: 1,43 млн грн.

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Теги: Херсонщина сертифікат молодь піклування будинок житло

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