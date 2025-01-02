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На Донеччині залишився лише один працюючий пологовий будинок

Катерина Іванова
glavcom.ua
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На Донеччині залишився лише один працюючий пологовий будинок
1 січня 2025 року на Донеччині в пологовому будинку у Слов’янську першою народилась дівчинка
фото: Суспільне Донбас

Протягом року в Слов’янську з’явились на світ 572 дитини

На території Донецької області, яка наразі контролюється українською владою, залишився працювати один пологовий будинок у Слов’янську. Про це повідомила Донецька ОВА.

«Пологовий будинок у Слов’янську залишається єдиним, який працює на території Донецької області. У грудні тут народилися 59 дітей. А лише протягом року у Слов’янську з’явилися на світ 572 дитини», – йдеться у повідомленні.

В ОВА зазначили, що 1 січня 2025 року на Донеччині в пологовому будинку у Слов’янську першою народилась дівчинка.

Нагадаємо, російські війська нещодавно просунулися поблизу Покровська, Торецька, Вугледара, Великої Новосілки та Курської області. Про це свідчать геолокаційні кадри, йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

До слова, російська окупаційна армія фактично дісталася до траси від Покровська Донецької області до Дніпра. Ця дорога є критичною для забезпечення Сил оборони та гуманітарних місій на Донбасі. Про це заявив депутатДружківської міської ради Микола Довбня в коментарі «Еспресо».

Довбня називає «дещо дивною» ситуацію на фронті. За його словами, наразі окупанти намагаються обійти по колу Дружківку, Краматорськ і Словʼянськ.

Раніше ексголовком Муженко розкрив плани росіян Щодо Покровська. За його словами, в окупантів не стоїть завдання захопити Покровськ, радше вони хочуть заблокувати місто.

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Теги: Донеччина Слов’янськ будинок пологовий будинок

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