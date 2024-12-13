У Харкові «Шахед» влучив у дах житлового будинку

У місті приліт «Шахеда» у житловий будинок в Індустріальному районі

В Індустріальному районі Харкова зафіксовано удар безпілотника по п’ятиповерховому житловому будинку. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов в Telegram.

За його словами, наразі немає інформації про постраждалих.

«У місті приліт «Шахеда» у житловий будинок в Індустріальному районі. Попередньо – потрапляння у дах пʼятиповерхівки. Інформації щодо постраждалих на дану хвилину не надходило», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Харкові російські війська вранці в понеділок, 25 листопада, вдарили по Київському району. Стало відомо, що, ймовірно, удар по центру Харкова було завданоракетою С-400, а кількість постраждалих зросла до 19. За попередніми підрахунками в тій чи іншій ступені постраждав 41 будинок, додав Терехов.

До слова, з 24 лютого 2024 року у Харкові налічується 4414 пошкоджених багатоповерхівок і 3680 будівель у приватному секторі. Також пошкоджено більше половини освітнього фонду – 134 школи зі 184, 109 дитячих садочків із 205. Про це в інтервʼю «Главкому» розповів мер міста Ігор Терехов.

За його словами, лише за жовтень у місті 400 житлових будинків пошкоджено ворожими ударами, за дві декади листопада − 144 багатоповерхові будинки та 22 будинки у приватному секторі.

Як відомо, Російська Федерація останнім часом атакує Харків новим типом озброєння – безпілотними літальними апаратами. Вже не раз було зафіксоване влучання російського БпЛА в житлові будинки. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов в ефірі телемарафону.