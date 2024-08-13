Уряд зменшив перший внесок за програмою «єОселя» для деяких українців

Ппонад 12 тис. українських родин скористалися програмою «єОселя»

Кабінет міністрів ухвалив зміни до програми «єОселя». Ідеться про зменшення першого внеску по іпотеці з 20% до 10% для громадян віком до 25 років включно. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Очікуємо, що частка молоді серед користувачів програми зростатиме. Молоді родини матимуть більші можливості для купівлі нерухомості та забезпечення власного добробуту», – зазначив він.

За словами Шмигаля, понад 12 тис. українських родин скористалися програмою «єОселя». Серед них військовослужбовці, правоохоронці, педагоги, медики, науковці.

Нагадаємо, за неповні два роки роботи програми пільгового кредитування «єОселя» було видано 11 тис. кредитів на суму понад 17,6 млрд грн. При цьому майже половина пільгових іпотек були видані саме цьогоріч.

Найбільшим попитом серед позичальників користується нерухомість на вторинному ринку. 4 840 кредитів або 43% від їх загальної кількості було видані за перше півріччя 2024 року. Найбільшу середню суму кредиту у 2024 році отримують науковці – 1,83 млн грн, а найменшу – педагоги: 1,43 млн грн.

Серед позичальників найбільше кредитів видано військовослужбовцям – 3 229 (29%) та поліцейським – 2 433 (22%). У серпні 2023 року програма пільгової іпотеки стала доступна для всіх громадян. Відтоді ця категорія суттєво зросла: з 16% у 2023 році до 25,5% у 2024 році.

Переважно українці беруть іпотеку на вторинну нерухомість – наразі це 72% або 7 992 схвалений кредит. На житло від забудовника припадає чверть кредитів (2 803). На первинному ринку лише 3% або 370 іпотек.

Майже половина пільгових іпотек видана в Києві та області: 18% (2057 кредитів) та 27% (3010 кредитів) відповідно. Також до лідерів потрапили Львівська (641 кредит), Одеська (541 кредит) та Вінницька (524 кредити) області.

До слова, програма доступного іпотечного кредитування єОселя отримала фінансування у повному обсязі. За даними «Укрфінжитло», вже до кінця цього року отримати пільгову іпотеку зможуть щонайменше 10 тис. українських родин.