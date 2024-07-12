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Скільки українців оновили дані через «Резерв+»: дані Міноборони

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Скільки українців оновили дані через «Резерв+»: дані Міноборони
За словами Черногоренко, факт оновлення даних ніяк не прискорює отримання повістки
фото: Уніан

Приблизно 90-100 тисяч громадян щодня оновлюють дані онлайн

На 12 липня 2,7 млн ​​українців оновили свої дані через застосунок «Резерв+». Про це повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко у Facebook.

«2,7 млн людей оновили дані в «Резерв+». Приблизно 90-100 тисяч громадян щодня оновлюють дані онлайн», – зазначила посадовиця.

На її думку, новий рекорд доводить, що попри всю дезінформацію та класичну недовіру до нового, українці цифровізуються.

«Мільйони людей вже виконали вимогу оновити дані, і їм не знадобилося для цього стояти в чергах чи прокидатися о 5 ранку. Навіть якщо ваш документ із якихось причин не сформувався, ви все одно вже виконали основну вимогу – оновити дані», – пояснила Черногоренко.

Заступниця міністра наголосила, що факт оновлення даних ніяк не прискорив отримання повістки.

«Не чекайте останніх днів, коли навантаження на систему буде найбільшим», – закликала вона.

Нагадаємо, що в мобільному застосунку «Резерв+» тепер відображається статус бронювання від мобілізації. 

До відома, «Резерв+» – український мобільний застосунок, розроблений Міністерством оборони України. Застосунок дає змогу призовникам, військовозобов'язаним та резервістам оновити свої облікові дані та отримати електронний військово-обліковий документ. Запуск відбувся у травні 2024 року. 

Читайте також: Міноборони розвінчало поширені фейки про «Резерв+»
Теги: мобілізація військовозобов'язаний ТЦК війна

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