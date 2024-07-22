Нардеп Андрій Жупанин пропустив засідання Верховної Ради через навчання у Лондоні (відео)

Після візиту на навчання Жупанин взяв відпустку і пропустив засідання, під час якого його бачили у Лондоні

Народний депутат від головуючої партії «Слуга народу» Андрій Жупанин регулярно виїжджає за кордон на навчання до Лондонської школи бізнесу, де вступив у серпні 2022 року. Попри обмеження, що депутати не можуть залишати Україну для особистих справ, Жупанин щомісяця відвідує Лондон, пропустивши навіть пленарні засідання 18-20 червня. Інформацію про це у понеділок, 22 липня, розповіли журналісти Bihus.Info.

«11 червня 2024 року Богдана Жупанина у своєму профілі в Instagram опублікувала спільну світлину з нардепом. Журналісти ідентифікували місце зйомки – перетин вулиць Чізвік та Мертон у Лондоні. Упродовж 11-20 червня жінка публікувала свої фото та відео з прогулянок та відпочинків у столиці Великої Британії. Зокрема, 16 червня на одному з фото знову був помічений Жупанин. Згодом допис видалили», – повідомили розслідувачі.

У той час, коли відбувався законопроєкт щодо угоди між Україною та Нідерландами про обмін інформацією з обмеженим доступом, Жупанин, який є співголовою групи міжпарламентських зв’язків з Нідерландами, не з’явився на засідання. Відсутність народного депутата в поясненні вказують на навчання у Лондоні, куди він регулярно подорожує згідно з власними заявами.

«Журналістам Bihus.Info політик підтвердив, що востаннє був у Лондоні 8-16 червня. Їздив туди на запрошення депутатів парламенту Великої Британії – Карен Бредлі та Алекса Собела. Зазначив, що це спосіб парламентської взаємодії. Проте на сторінках згаданих депутатів у цей період були лише зустрічі з їх виборцями та політичні агітації і жодної згадки про заходи, де міг би перебувати Жупанин», – зазначили журналісти.

Жупанин пояснив свою відсутність у Верховній Раді тим, що взяв відпустку. Однак він відмовився вказати, скільки часу тривала ця відпустка і де саме він її провів, стверджуючи, що віддав цей період навчанню.

Як відомо, рішенням РНБО від січня 2023 року депутати та інші державні службовці не мають права виїжджати з України у недержавницьких справах.



Нагадаємо, оборонний комітет Верховної Ради схвалив постанову про зняття Мар'яни Безуглої з посади заступниці його голови та виключення її зі складу комітету.

Як повідомлялося, комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки ухвалив рішення про відкликання народної обраниці Мар’яни Безуглої з голови підкомітету з питань демократичного цивільного контролю.

Раніше Комітет з питань безпеки, оборони та розвідки прийняв рішення про відкликання Мар’яни Безуглої з посади заступниці голови Комітету.

Зазначимо, народна депутатка Мар'яна Безугла вийшла з фракції «Слуга народу» за власною заявою.

До слова, член парламентського комітету з питань безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський подав до правоохоронних органів заяву щодо дій своєї колеги по комітету – Мар’яни Безуглої. Це він підтвердив у коментарі «Главкому». Нардепа обурило, що Безугла зробила публічною інформацію, яку комітет розглядав на закритому засіданні.