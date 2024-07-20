Виїзд чоловіків після 17 липня: прикордонники назвали умову

Якщо у прикордонників виникатимуть якісь сумніви щодо даних, вони перевірять інформацію в системі «Оберіг»

Категорії громадян України, хто має дозвіл на виїзд, не змінилися

Уже від 17 липня українським чоловікам віком 18-60 років потрібно мати військовий квиток, аби перетнути кордон. Категорії громадян України, хто має дозвіл на виїзд, не змінилися. Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

«Цієї ночі в пунктах пропуску при виїзді громадян за межі України у чоловіків віком від 18 до 60 років ми почнемо перевіряти наявність військово-облікових документів. Це стосується всіх громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років», – наголосив він.

Демченко зауважив, якщо чоловіки не будуть мати цього документа, то «буде виноситися відмова в перетині кордону». За словами представника Держприкордонслужби, категорії тих, кому дозволено перетинати кордону, не змінилися, «але до тих умов, які є, додається наявність військово-облікового документа».

«Це якраз передбачено змінами до законів України і плином терміну. Сьогодні останній день, коли чоловіки мали б або стати на військовий облік або оновити свої військово-облікові дані», – пояснив Демченко.

На кордоні чоловіки можуть пред'явити паперовий документ-книжечку, тимчасове посвідчення військовозобов'язаного або ж військово-обліковий документ в електронній формі, який прирівнюється до традиційного паперового.

«Коли в Резерв+ згенерований QR-код, щоб прикордонники мали змогу зчитати його і отримати ті дані, які відображаються в системі чи в електронній формі», – наголосив Демченко.

Якщо у прикордонників виникатимуть якісь сумніви щодо даних, які відображаються в військово-обліковому документі або сумніви, що документ може бути підробним, обов'язково перевірять всю цю інформацію в системі «Оберіг».

«Можу нагадати, що ще з березня було налагоджено такий інформаційний обмін між ДПСУ і Міністерством оборони й наші інспектори в пунктах пропуску мають доступ до цієї системи для того, щоб унеможливити використання підробних документів для виїзду громадянам України чоловічої статі за межі України», – сказав речник ДПСУ.

Раніше Львівські прикордонники виявили 34-річного уродженця Житомирщини, який намагався незаконно перетнути кордон України, сховавшись у спальному відсіку вантажівки «Мерседес».

До слова, у пункті пропуску на кордоні з Румунією харків'янка вирішила проявити неабияку винахідливість, спробувавши перевезти свого нареченого через кордон у найнесподіванішому місці – за спинками задніх сидінь свого Мерседеса.