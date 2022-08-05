Пробують робити перші кроки: мама і донька, які постраждали у Краматорську, проходять реабілітацію

Дівчата проходять етап протезування

У США проходять реабілітацію 11-річна Яна та її мама Наталія, які постраждали внаслідок ракетного удару по вокзалу в Краматорську на початку квітня. Про це повідомляє UNICEF Ukraine.

Зараз дівчата проходять етап протезування. Лікарі зауважують, що хоч вже є певні успіхи, але процес реабілітації займе чимало часу.

«Дівчата в США, проходять протезування і навіть пробують робити нові перші кроки. На щастя, вони в хороших руках і з ними постійно працюють лікарі. Утім, реабілітація буде тривалою. Сім’я житиме в Америці близько року. Після планують повернутися в Україну», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, родина з Новгородського на Донеччині. Рідний тато діток помер, а вітчим пішов воювати. На початку квітня мама дітей Наталя вирішила вивезти сина та доньку з-під обстрілів. Так з валізами вони приїхали на вокзал Краматорська.

Поки очікували потяга, Яна попросила в мами чаю, що його на пероні готували волонтери. Ярослав залишився стерегти речі в приміщенні. Коли мама з сестричкою вийшли на вулицю, пролунав вибух.

Внаслідок удару 11-річна дівчинка лишилася ніг, також одну кінцівку відірвало її матері.