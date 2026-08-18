Вчителям вдруге за рік підвищать зарплати: скільки отримуватимуть педагоги

Вересневе підвищення стане другим етапом перегляду оплати праці педагогів, однак у Кабміні визнали, що нинішній рівень зарплат ще потрібно наближати до європейського

Зарплати українських педагогів з 1 вересня зростуть ще на 20%. Це стане другим підвищенням оплати праці вчителів протягом 2026 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на прем'єр-міністра України Сергія Корецького.

Під час освітньої конференції «Серпнева-2026» очільник уряду окреслив основні пріоритети держави в освіті на новий навчальний рік. Одним із ключових напрямів він назвав підтримку педагогів та студентів.

За словами Корецького, професія вчителя має гідно оплачуватися та залишатися конкурентною, зокрема для молодих фахівців. З 1 січня 2026 року зарплати педагогічних працівників уже підвищили на 30%. Другий етап запланували на 1 вересня – виплати зростуть ще на 20%.

Після вересневого підвищення молодий учитель зможе отримувати орієнтовно від 12,8 тис. до 17,7 тис. грн на руки, а досвідчений педагог – від 16,9 тис. до 28,5 тис. грн на місяць.

«Безумовно, це тільки початок і потрібно доводити заробітні плати до європейського рівня шляхом поступових та постійних дій», – наголосив Корецький.

Крім того, влада планує підвищити стипендії студентам коледжів та університетів. Іншим пріоритетом нового навчального року стала безпека освітнього процесу. В Україні продовжать будівництво підземних шкіл, кількість яких до кінця року має сягнути близько 200. Цього року на облаштування укриттів у дитячих садках спрямували 1 млрд грн. Паралельно заклади освіти готують до зимового періоду.

Також із 1 вересня майже 3 млн українських школярів мають отримувати безоплатне харчування. Йдеться про продовження реформи шкільного харчування, започаткованої за ініціативи першої леді Олени Зеленської.

Серед інших напрямів уряд визначив оновлення професійної освіти, майстерень і лабораторій. Мета змін – дати молоді практичні навички, які відповідають актуальним потребам ринку праці.

Нагадаємо, підготовка першокласника до школи у 2026 році могла обійтися батькам щонайменше у 10 тис. грн. Для більш повного набору речей сума могла перевищити 15 тис. грн.

Найбільшими статтями витрат стали одяг, взуття, рюкзак та шкільні аксесуари. Зокрема, ціни на рюкзаки стартували від 400 грн і сягали 4200 грн, а готові комплекти з рюкзаком, пеналом та сумкою для змінного взуття коштували приблизно 3600–5000 грн.

Окремо батькам потрібно було придбати канцелярію та матеріали для творчості: зошити, ручки, олівці, фарби, пластилін, кольоровий папір та інше приладдя.

Фактична вартість підготовки залежала від кількості необхідних речей, виробників та того, чи залишилося у дитини приладдя з попереднього року.