Київ побив температурний рекорд 119-річної давнини: у столиці панує липнева спека

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Погодні умови в столиці фактично відповідають кінцю липня
Цьогорічне тепло перевищило кліматичну норму для початку травня на вражаючі 8,7°С

У Києві зафіксовано аномальне потепління, показники якого відповідають кліматичній нормі розпалу літа. 7 травня 2026 року середньодобова температура повітря у столиці стала найвищою за весь час проведення метеорологічних спостережень для цієї дати. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

За інформацією метеорологів, середньодобова температура у четвер склала +22,7°С. Цей показник виявився на 0,9°С вищим за попередній рекорд, який тримався понад століття – ще з 1907 року. Фахівці зазначають, що цьогорічне тепло перевищило кліматичну норму для початку травня на вражаючі 8,7°С.

Наразі погодні умови в столиці фактично відповідають кінцю липня. Варто додати, що на тлі такої спеки кияни також спостерігали в небі рідкісне сонячне гало, яке в народі часто вважають провісником швидкої зміни погоди та довгоочікуваних дощів. 

Як повідомлялось, Україна опинилася в епіцентрі найтеплішої повітряної маси на континенті. Завдяки впливу антициклону та субтропічного повітря, температура в багатьох регіонах піднялася до позначок, характерних радше для середини літа, ніж для початку травня.

До слова, у Києві на початку травня закінчилася метеорологічна весна і розпочалося метеорологічне літо. Синоптики поінформували, що сталий перехід середньодобової температури повітря у Києві через 15°С в бік підвищення відбувся 4 травня. Це означає, що розпочалося метеорологічне літо.

