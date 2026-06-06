Зеленський нагородив 37 українських та іноземних медійників із нагоди Дня журналіста

Президент відзначив орденами українських та закордонних медійників

З нагоди Дня журналіста президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами 37 працівників і працівниць українських та іноземних медіа. Високі відзнаки присуджено за вагомий особистий внесок у розвиток журналістики, мужність під час висвітлення правди про повномасштабне російське вторгнення та фіксацію воєнних злочинів окупантів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Серед нагороджених – репортери провідних українських телеканалів, воєнні кореспонденти світових медіагігантів, а також ті, хто віддав життя, виконуючи свій професійний та громадянський обов'язок.

Найбільш трагічною й водночас героїчною сторінкою цьогорічного указу стало посмертне нагородження орденом «За заслуги» ІІІ ступеня продюсерки та лейтенанта ЗСУ Вікторії Бобрової (Квітки). Вона супроводжувала знімальні групи на фронті, робила інтерв’ю з воїнами та журналістські матеріали з передової. Під час однієї з ворожих артилерійських атак у серпні 2025 року надала допомогу пораненому побратиму та евакуювала його. Брала участь у розробці та зйомці документального фільму «Воїни гір», присвяченого гірсько-штурмовим підрозділам. Вікторія Боброва пішла з життя 23 квітня 2026 року в місті Барвінковому на Харківщині.

Президент відзначив лідерів українського медіапростору, які забезпечують безперервну роботу редакцій та збирають докази російського терору:

Наталія Гуменюк (орден «За заслуги» ІІІ ступеня) – виконавча директорка ГО «Лабораторія журналістики суспільного інтересу» та співзасновниця міжнародної ініціативи The Reckoning Project. Організація зібрала тисячі юридично верифікованих свідчень про звірства РФ, які вже фігурують у міжнародних судах, зокрема у справах про депортацію українських дітей.

Ксенія Василенко (Соня Кошкіна) (орден княгині Ольги ІІІ ступеня) – шеф-редакторка видання «LB.UA» з 25-річним досвідом у професії. Вона забезпечила безперебійне функціонування редакції в умовах війни, є авторкою книги «Майдан. Нерозказана історія» та активно викладає у КНУ ім. Тараса Шевченка.

Роберт Опаленик (орден «За заслуги» ІІІ ступеня) – шеф-редактор «ТСН. Тиждень з Аллою Мазур». З перших днів вторгнення запускав телемарафон «Єдині новини», працюючи перші пів року в цілодобовому режимі 24/7.

Юлія Кирієнко-Мерінова (орден княгині Ольги ІІ ступеня) – воєнна кореспондентка ТСН, яка безперервно працює на «нулі», створюючи репортажі безпосередньо з окопів під ворожими обстрілами.

Павло Павлов (орден «За заслуги» ІІІ ступеня) – телеоператор 24 каналу. Працюючи в найгарячіших точках, він не лише створив величезну базу відеодоказів воєнних злочинів РФ, а й неодноразово рятував життя, евакуюючи поранених цивільних та військових.

Костянтин Дорошенко (орден «За заслуги» ІІІ ступеня) – кореспондент Radio France International Українською та публіцист, який просуває українську культуру та сучасне мистецтво в іноземних медіа.

Президент також висловив глибоку шану іноземним журналістам та українським продюсерам міжнародних агенцій, чия робота безпосередньо впливає на політичні рішення союзників:

Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня нагороджено голову бюро агентства Bloomberg News в Україні Дарину Краснолуцьку. Її резонансні розслідування про наявність західних мікросхем та компонентів у російській зброї стали прямим приводом для спеціальних слухань у Конгресі США та посилення санкцій.

Нагороду аналогічного ступеня отримала старша продюсерка телекомпанії CNN International, лауреатка премії EMMY Вікторія Бутенко за ексклюзивні матеріали про повернення викрадених дітей та удари по військових об'єктах у тилу РФ. Також орденом відзначено Катерину Лісунову — медійну радницю організації Razom for Ukraine, яка стала першою українкою з членством в Асоціації кореспондентів при ООН (UNCA).

Серед закордонних репортерів орденом «За заслуги» ІІІ ступеня відзначені:

Ібрагім Набер (Німеччина) – шеф-кореспондент видання Welt, автор стрічки про Бахмут, який у жовтні 2025 року зазнав поранення внаслідок атаки російського FPV-дрона під час інтерв’ю на передовій.

Заріна Забріскі (США) – воєнна кореспондентка Byline Times, яка зняла документальний фільм «Херсон: Сафарі на людей» про щоденні цілеспрямовані скиди вибухівки з російських безпілотників на цивільних мешканців міста.

Кейлан Патрік Робертсон (Ірландія) – режисер-документаліст, який у 2024 році повністю переїхав жити та працювати в Україну, аби фіксувати події війни.

Стефан Сіоан (Франція) – кореспондент агентства Liberation, який висвітлює агресію РФ ще з 2014 року та став ініціатором масштабного волонтерського проєкту з постачання французьких антидронових сіток із Бретані для ЗСУ.

Окремим пунктом указу Володимир Зеленський присвоїв високе почесне звання «Заслужений журналіст України» чотирьом відомим представникам медіаспільноти та інформаційного супроводу Сил оборони. Цього звання удостоєні Олег Борисов, Наталія Братушка, Ігор Дармостук, а також відомий військовий речник та офіцер Сергій Череватий.

Нагадаємо, 6 червня, президент України Володимир Зеленський привітав журналістів, репортерів, операторів, фіксерів та всіх працівників українських і закордонних медіа з Днем журналіста. Глава держави підкреслив, що робота медійників у часи війни є неоціненним внеском у майбутню перемогу та притягнення агресора до міжнародної відповідальності.