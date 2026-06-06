Нові правила для вірян? Уряд підготував закон про альтернативну службу

Документ передбачає спеціальну перевірку переконань претендентів і може встановити довший термін служби, ніж у військових

Документ може запровадити спеціальну процедуру для людей, які через релігійні переконання відмовляються брати до рук зброю

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України підготувало перший драфт законопроєкту про альтернативну службу в умовах воєнного стану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв'ю голови Державної служби з етнополітики та свободи совісті Віктора Єленського.

Новий підхід до альтернативної служби

Чинний закон про альтернативну службу був ухвалений ще у 1991 році та розрахований на мирний час і строкову військову службу, яка наразі не проводиться. Саме тому виникла необхідність створити новий механізм для людей, які не можуть використовувати зброю через свої релігійні переконання, але готові виконувати обов'язок перед державою.

«У нас є люди, які не можуть брати до рук зброю, але готові служити і виконувати свій обов’язок перед державою. Насамперед це, наприклад, Свідки Єгови», – зазначив Єленський.

Він наголосив, що представники цієї релігійної спільноти зазнавали переслідувань через відмову від військової служби за різних режимів, зокрема в радянський період, за часів нацистської Німеччини та в сучасній Росії.

Перевірка переконань і запобігання зловживанням

Проєкт закону передбачає низку механізмів для перевірки щирості релігійних переконань осіб, які претендуватимуть на альтернативну службу.

«Європейський суд з прав людини передбачає, що держава може перевіряти глибину і щирість релігійних переконань особи, яка претендує на альтернативну службу, а також застосовувати певні інструменти для запобігання зловживанням», – сказав він.

Єленський розповів, що після ухвалення закону порядок такої перевірки має визначити Кабінет Міністрів. За попереднім задумом, до відповідних комісій можуть увійти психологи, релігієзнавці, управлінці та представники церков.

Можливі умови проходження служби

Крім того, альтернативна служба може передбачати довший термін виконання обов'язків, ніж звичайна військова служба.

«Наприклад, після завершення воєнного стану особи, які проходили альтернативну службу, можуть певний час залишатися на службі і залучатися до відновлення країни на певний строго визначений час», – пояснив він.

Також голова ДЕСС не виключив, що в майбутньому закон може передбачати можливість переходу з військової служби на альтернативну. Водночас кожен такий випадок, за його словами, розглядатиметься окремо. «Треба збалансувати право на альтернативну службу з унеможливленням зловживання цим правом», – наголосив Єленський.

Водночас він визнав, що законопроєкт навряд чи буде ухвалений без дискусій. Документ ще має пройти міжвідомче погодження, громадське обговорення та розгляд у парламенті.

Нагадаємо, у грудні минулого року Конституційний Суд України звернувся до Венеціанської комісії з проханням надати експертний висновок щодо права на альтернативну службу в умовах воєнного стану. У своєму зверненні КСУ просив оцінити міжнародні та європейські правові стандарти щодо відмови від військової служби за переконаннями, а також можливість реалізації такого права під час оборонної війни.

У відповідь Венеціанська комісія наголосила, що свобода думки, совісті та релігії, гарантована Європейською конвенцією з прав людини та Міжнародним пактом про громадянські та політичні права, включає право на відмову від військової служби за переконаннями.