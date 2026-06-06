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Зеленський привітав журналістів з професійним святом

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Зеленський привітав журналістів з професійним святом
Зеленський: Все, що фіксують українські журналісти, – це наша правда про цю війну
Фото: Офіс президента України / All Over Press

Україна відзначає День журналіста

Сьогодні, 6 червня, президент України Володимир Зеленський привітав журналістів, репортерів, операторів, фіксерів та всіх працівників українських і закордонних медіа з Днем журналіста. Глава держави підкреслив, що робота медійників у часи війни є неоціненним внеском у майбутню перемогу та притягнення агресора до міжнародної відповідальності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

У своєму зверненні Володимир Зеленський акцентував на тому, що українська журналістика сьогодні виконує функцію літописця найважчої сторінки нашої історії. Кожен репортаж, фотографія чи відеокадр із місця чергового прильоту є вагомим аргументом у глобальному протистоянні брехні та пропаганді Кремля.

«Все, що фіксують українські журналісти, – це наша правда про цю війну та докази російських злочинів. І важливо, щоб ця робота була якісною та сприяла відповідальності за всі злочини й удари Росії проти життя. Дякую журналістам, усім працівникам та працівницям медіа, які працюють заради України та показують світу, що доводиться проживати нашим людям і як ми боремося за свою незалежність», – зазначив Володимир Зеленський.

Окрему вдячність глава держави висловив представникам світової преси. З перших днів повномасштабного вторгнення сотні закордонних кореспондентів прибули до України, аби вести прямі трансляції з окопів, зруйнованих міст та деокупованих територій.

«Сьогодні ми дякуємо й усім небайдужим іноземним медійникам, які на правильній стороні історії та не дають світу забути чи замовчати те, що відбувається в Україні. Саме така активна підтримка допомагає нам отримувати допомогу на політичному рівні. І всі ми маємо берегти памʼять та шанувати внесок у нашу боротьбу тих журналістів, які загинули через цю війну», – підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, День журналіста України це щорічне професійне свято було встановлене указом президента України 1994 року на підтримку ініціативи делегатів I Всеукраїнського з'їзду журналістів. Дата обрана не випадково: саме 6 червня Спілку журналістів України було прийнято до лав Міжнародної федерації журналістів.

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Теги: Володимир Зеленський журналіст свято

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