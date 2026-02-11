В Україні місцями невеликий сніг: прогноз погоди на 11 лютого 2026

На дорогах країни ожеледиця

У середу, 11 лютого, в Україні прогнозується морозна погода, невеликий сніг та ожеледиця на дорогах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, хмарно з проясненнями. Без опадів, лише в Карпатах та на Закарпатті невеликий мокрий сніг та дощ, подекуди ожеледь.

На дорогах, крім півдня, місцями ожеледиця; вночі та вранці на Прикарпатті місцями туман. Вітер південний, 7-12 м/с, в Карпатах вдень подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура на сході та північному сході країни вночі 15-20°, вдень 2-7° морозу; на заході та півдні країни вночі 4-9° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла (на Закарпатті вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла); на решті території вночі 9-14° морозу, вдень 0-5° морозу.

У Київській області та столиці хмарно з проясненнями. Без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 9-14° морозу, вдень 0-5° морозу; у Києві вночі 10-12° морозу, вдень 1-3° морозу.

Нагадаємо, про те, чи справді нинішні морози можна назвати аномальними, які прогнози найточніші і мають практичну цінність, «Главком» поговорив із синоптикинею Наталією Діденко.