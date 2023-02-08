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На війні загинув багаторазовий чемпіон України з тайського боксу

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
На війні загинув багаторазовий чемпіон України з тайського боксу
Денис Сосненко займався пошуком загиблих воїнів
фото: Суспільне Донбас

Денис Сосненко допомагав шукати й повертати до родин тіла зниклих на передовій захисників України

21-річний Денис Сосненко входив до складу збірної Донецької області з тайського боксу, був багаторазовим чемпіоном України. Окрім того, він був наймолодшим волонтером слов'янського загону місії «Чорний Тюльпан» та «Асоціації дослідників військово-патріотичної спадщини «Плацдарм». Він загинув під час пошукової роботи – підірвався на міні. Про це йдеться у повідомленні Спортивного Комітету України.

Після того, як почалась повномасштабна війна, Денис сказав: «Я не поїду зі своєї країни, я залишусь тут. Або піду на фронт, або буду допомагати». Командир пошукового загону місії «Чорний Тюльпан» Олексій Юков заявив, що завдяки роботі Дениса багато загиблих солдатів змогли возз'єднатися зі своїми рідними.

«Денисе, на твоїх плечах сьогодні багато янголів – янголів тих, кого ти повернув додому», – сказав Юков.

На війні загинув багаторазовий чемпіон України з тайського боксу фото 1

Як стало відомо, Денис Сосненко загинув, коли його мікроавтобус наїхав на протитанкову міну неподалік від лінії фронту. Мати хлопця – Людмила – розповіла, що він завжди був веселим і мав великі плани на життя після війни.

У Слов'янську простились з Денисом Сосненком, що займався пошуком загиблих воїнів
У Слов'янську простились з Денисом Сосненком, що займався пошуком загиблих воїнів
фото: Суспільне Донбас

Дениса поховали 29 січня на кладовищі в Слов‘янську, на труні була біла каска та нагороди. Під авто спортсмена кидали квіти люди, які прийшли віддати хлопцеві останню шану.

«Ми були з Денисом того дня, коли вони забирали тіла з цього лісу. Те, що вони роблять, це неймовірно. Я вважаю, що вони – дійсно герої. Це дуже небезпечна робота», – говорить журналіст з Італії Уго, який прийшов попрощатися із загиблим.

Нагадаємо, що нещодавно під Бахмутом загинув титулований український фігурист. У боях за Маріуполь загинув Максим Кагал, відомий кікбоксер та Герой України. 

Теги: Донбас війна фронт спорт

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