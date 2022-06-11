Прокурори назвали кількість жертв війни серед дітей: дані з регіонів

За офіційними даними, вже у результаті війни в Україні загинуло майже 300 дітей

Наразі неможливо встановити точне число жертв у місцях ведення бойових дій та на окупованих територіях

Станом на ранок 11 червня в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації постраждали понад 779 дітей. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 287 дітей загинуло та понад 492 поранено. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України.

Зазначається, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у:

Донецькій області – 217,

Харківській – 132,

Київській – 116,

Чернігівській – 68,

Луганській – 53,

Херсонській – 52,

Миколаївській – 48,

Запорізькій – 30,

Сумській – 17,

Житомирській – 15,

Києві – 16.

У ході фіксації кримінальних правопорушень стало відомо про загибель ще 24 дітей в м. Маріуполь Донецької області внаслідок невибіркових обстрілів військовими РФ.

Також стало відомо про поранення 9 квітня внаслідок обстрілів окупантами смт Райгородок Донецької області 17-річної дівчини.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 1971 заклад освіти. З них 194 зруйновано повністю.

Як повідомлялося, в Україні створять «Книгу катів», де будуть зібрані злочини рашистів.