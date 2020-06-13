  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    Процес отримання водійських прав стане складнішим

    • Розсилка
    Новації підвищать загальну якість водіння, знизять травматизм і аварійність на дорогах - Процес отримання водійських прав стане складнішим
    Новації підвищать загальну якість водіння, знизять травматизм і аварійність на дорогах

    Окрім правил дорожнього руху у претендентів будуть питати відповіді із загальних знань

    Верховна Рада має намір ускладнити процедуру отримання прав на водіння автомобілем. У парламенті зареєстрований законопроект №3569, який змінить існуючий інститут в разі його прийняття.

    Теоретична частина іспиту для отримання права керування транспортними засобами має стати ширшою і охоплювати всі аспекти, які можуть знадобитися водієві, а не обмежуватися тільки вивченням ПДР.

    Передбачаються наступні нововведення:

    • в теоретичну частину включати розширені знання, а не тільки правила дорожнього руху
    • фахівці, які займаються підготовкою та перепідготовкою водіїв, повинні в обов’язковому порядку мати атестат державного зразка
    • підвищення рівня водіїв категорії С1 і вище повинні проводити виключно установи, що мають сертифікат
    • допускати майбутнього водія до здачі практичної частини будуть тільки після зданого теорії
    • викладачі будуть нести відповідальність за вкладені знання
    • викладач і екзаменатор не можуть бути однією особою
    • діяльність екзаменаторів контролюватимуть на державному рівні, в разі неправомірності – позбавляти ліцензії
    • екзаменатора зобов’яжуть мати при собі страховку на випадок непередбачених ситуацій
    • стануть фіксувати на відео процес здачі теоретичної частини іспиту, а після зберігати запис не менше трьох років.

    Автори законопроекту впевнені, що такі нововведення підвищать рівень відповідальності у осіб, які проводять навчання водінню і контролюють знань. Крім того, новації підвищать загальну якість водіння, знизить травматизм і аварійність на дорогах.

    Нагадаємо, хакери з Канади навчилися зламувати програмне забезпечення деяких електрокарів Tesla, і тепер розблоковують приховану потужність авто у півціни. Така послуга додає машині 50 кінських сил.

    Як повідомлялося, патрульні показали, як водії приховують номери від автофіксації порушень ПДР.

    Читайте також:
    Вибух бензовозу у Китаї: дев’ятеро людей загинули, понад сотню поранені (відео)


    ПДР навчання водительские права
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ