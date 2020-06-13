Процес отримання водійських прав стане складнішим



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Новації підвищать загальну якість водіння, знизять травматизм і аварійність на дорогах

Окрім правил дорожнього руху у претендентів будуть питати відповіді із загальних знань

Верховна Рада має намір ускладнити процедуру отримання прав на водіння автомобілем. У парламенті зареєстрований законопроект №3569, який змінить існуючий інститут в разі його прийняття.

Теоретична частина іспиту для отримання права керування транспортними засобами має стати ширшою і охоплювати всі аспекти, які можуть знадобитися водієві, а не обмежуватися тільки вивченням ПДР.

Передбачаються наступні нововведення:

в теоретичну частину включати розширені знання, а не тільки правила дорожнього руху

фахівці, які займаються підготовкою та перепідготовкою водіїв, повинні в обов’язковому порядку мати атестат державного зразка

підвищення рівня водіїв категорії С1 і вище повинні проводити виключно установи, що мають сертифікат

допускати майбутнього водія до здачі практичної частини будуть тільки після зданого теорії

викладачі будуть нести відповідальність за вкладені знання

викладач і екзаменатор не можуть бути однією особою

діяльність екзаменаторів контролюватимуть на державному рівні, в разі неправомірності – позбавляти ліцензії

екзаменатора зобов’яжуть мати при собі страховку на випадок непередбачених ситуацій

стануть фіксувати на відео процес здачі теоретичної частини іспиту, а після зберігати запис не менше трьох років.

Автори законопроекту впевнені, що такі нововведення підвищать рівень відповідальності у осіб, які проводять навчання водінню і контролюють знань. Крім того, новації підвищать загальну якість водіння, знизить травматизм і аварійність на дорогах.

Нагадаємо, хакери з Канади навчилися зламувати програмне забезпечення деяких електрокарів Tesla, і тепер розблоковують приховану потужність авто у півціни. Така послуга додає машині 50 кінських сил.

Як повідомлялося, патрульні показали, як водії приховують номери від автофіксації порушень ПДР.

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