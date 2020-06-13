Процес отримання водійських прав стане складнішим
Окрім правил дорожнього руху у претендентів будуть питати відповіді із загальних знань
Верховна Рада має намір ускладнити процедуру отримання прав на водіння автомобілем. У парламенті зареєстрований законопроект №3569, який змінить існуючий інститут в разі його прийняття.
Теоретична частина іспиту для отримання права керування транспортними засобами має стати ширшою і охоплювати всі аспекти, які можуть знадобитися водієві, а не обмежуватися тільки вивченням ПДР.
Передбачаються наступні нововведення:
- в теоретичну частину включати розширені знання, а не тільки правила дорожнього руху
- фахівці, які займаються підготовкою та перепідготовкою водіїв, повинні в обов’язковому порядку мати атестат державного зразка
- підвищення рівня водіїв категорії С1 і вище повинні проводити виключно установи, що мають сертифікат
- допускати майбутнього водія до здачі практичної частини будуть тільки після зданого теорії
- викладачі будуть нести відповідальність за вкладені знання
- викладач і екзаменатор не можуть бути однією особою
- діяльність екзаменаторів контролюватимуть на державному рівні, в разі неправомірності – позбавляти ліцензії
- екзаменатора зобов’яжуть мати при собі страховку на випадок непередбачених ситуацій
- стануть фіксувати на відео процес здачі теоретичної частини іспиту, а після зберігати запис не менше трьох років.
Автори законопроекту впевнені, що такі нововведення підвищать рівень відповідальності у осіб, які проводять навчання водінню і контролюють знань. Крім того, новації підвищать загальну якість водіння, знизить травматизм і аварійність на дорогах.
Нагадаємо, хакери з Канади навчилися зламувати програмне забезпечення деяких електрокарів Tesla, і тепер розблоковують приховану потужність авто у півціни. Така послуга додає машині 50 кінських сил.
Як повідомлялося, патрульні показали, як водії приховують номери від автофіксації порушень ПДР.