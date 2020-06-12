Вступна кампанія до вишів: Міносвіти затвердило порядок подання заявок онлайн



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Реєстрація електронних кабінетів вступників цього року розпочнеться 1 серпня

Для подання електронних заяв вступнику необхідно буде зареєструвати особистий електронний кабінет

Міністерством освіти і науки затверджений порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої (фахової передвищої) освіти України в 2020 році.

Відповідний наказ підписала в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

Документом визначений механізм подання заяв про вступ в електронній формі абітурієнтами, які вступатимуть на навчання до закладів фахової передвищої та вищої освіти.

Для подання електронних заяв вступнику необхідно буде зареєструвати особистий електронний кабінет.

Для подання заяви вступник має обрати заклад вищої освіти, освітній ступінь, конкурсну пропозицію та встановити пріоритетність заяви для участі у конкурсному відборі для зарахування на місця за державним або регіональним замовленням.

Вступникам, які мають право на спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі, необхідно буде зазначити це у кожній поданій заяві.

Як відомо, реєстрація електронних кабінетів вступників цього року розпочнеться 1 серпня.

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