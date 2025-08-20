Головна Країна Суспільство
20 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
колаж: glavcom.ua

20 серпня: Пророка Самуїла, Всесвітній день ліні та інші свята дня

20 серпня – це день, який поєднує глибоку релігійну пам’ять із сучасними, іноді незвичайними, міжнародними святами. Це час для роздумів про силу духу та цінності життя.

«Главком» розповідає про свята, традиції, прикмети та хто святкує іменини 20 серпня 2025 року.

Зміст

Міжнародні свята

Всесвітній день ліні

20 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

20 серпня у світі відзначають Всесвітній день ліні. Це свято – чудова нагода відпочити від буденної метушні, уповільнити темп життя та дозволити собі розслабитися, не відчуваючи докорів сумління. Мета свята – показати, що іноді бездіяльність є необхідною для відновлення сил.

Всесвітній день москітів

20 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

20 серпня світ відзначає Всесвітній день москітів – день, присвячений маленьким, але надзвичайно небезпечним комахам. Це свято було засноване на честь видатного британського лікаря Рональда Росса, який у далекому 1897 році зробив революційне відкриття: він довів, що москіти роду Anopheles є основними переносниками збудника малярії.

Це відкриття стало проривом у боротьбі з однією з найдавніших і найнебезпечніших хвороб людства. За свій внесок Росс отримав нобелівську премію з фізіології та медицини у 1902 році.

Основна мета цього дня – підвищити обізнаність про небезпеку, яку несуть москіти, та про хвороби, які вони переносять, такі як малярія, лихоманка Денге, лихоманка Західного Нілу та інші. Цього дня проводяться різноманітні просвітницькі заходи, спрямовані на інформування населення про методи профілактики та боротьби з цими хворобами.

Релігійні свята та їхня історія

Пророка Самуїла

20 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

20 серпня православні християни вшановують пам'ять святого пророка Самуїла, чиє життя є яскравим прикладом віри, відданості Богу та служіння людям. Історія Самуїла – це зворушлива оповідь про материнську любов, Божу милість та виконання обітниці.

Анна, мати Самуїла, довго молилася про дитину. Коли її молитва була почута, вона дала обітницю присвятити сина Господу. І справді, юний Самуїл з ранніх років служив у храмі, де отримав від Бога особливу благодать. Він став пророком, голосом Божим на землі, який сповіщав волю Божу людям.

Самуїл відіграв важливу роль в історії ізраїльського народу. Він був суддею, пророком і помазав на царство перших царів Ізраїлю – Саула і Давида. Завдяки його мудрості та праведності Ізраїль пережив період відродження і зміцнення. Його життя і діяння описані у Першій і Другій книгах Самуїлових у Біблії.

Народні прикмети та традиції

У народі 20 серпня існували прикмети, пов'язані з погодою та урожаєм:

  • Якщо на світанку багато павутиння, то день буде ясним і без дощу.
  • Ранкова червона зоря віщує швидку негоду.
  • Якщо лелеки відлітають на південь, осінь настане рано.
  • Працювати на городі цього дня вважалося доброю прикметою.
  • Також цей день був останнім у сезоні збору грибів, після чого починалися дощі.

Історичні події

  • 1619 – голландський корабель доставляє до Америки перших 20 африканських тубільців, які були продані в рабство мешканцям колонії Джеймстаун;
  • 1627 – виходить перший словник української мови;
  • 1741 – Аляска відкривається данським мореплавцем, капітаном-командором Вітусом Берингом;
  • 1809 – арештованого французами Папу Римського Пія VII перепроваджують із Савони до Гренобля;
  • 1864 – в Японії стається інцидент біля Імператорських воріт;
  • 1868 – у США офіційно завершується війна Півночі і Півдня;
  • 1896 – у Києві відбувається освячення кафедрального собору святого Володимира;
  • 1925 – засновують Канівський музей-заповідник «Могила Т. Г. Шевченка»;
  • 1991 – Естонія проголошує свою незалежність від СРСР;
  • 1996 – президент США Білл Клінтон встановлює мінімальну заробітну плату в країні – $5,15 за годину.

Іменини

20 серпня свої іменини святкують: Олексій, Антон, Опанас, Василь, Дмитро, Іван, Михайло, Петро, Степан, Яків, Аліса.

