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Путін скликав нараду через паливну кризу: що диктатор наказав чиновникам

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Путін скликав нараду через паливну кризу: що диктатор наказав чиновникам
Путін визнав проблеми з пальним і зробив низку доручень
скриншот з відео

Путін заявив, що Україна хоче зірвати курортний сезон у Росії

Російський диктатор Володимир Путін провів спеціальну нараду, присвячену ситуації з дефіцитом пального в країні. Під час засідання він визнав наявність труднощів і доручив уряду прискорити заходи для стабілізації ситуації, пише «Главком».

Зокрема, Путін наказав якнайшвидше забезпечити пальним тимчасово окупований Крим, розкритикувавши чиновників за затягування рішень.

«Треба швидше ухвалювати рішення, а не «виявляти готовність розглянути»», – сказав він.

За словами диктатора, пальним насамперед мають бути забезпечені державні органи, силові структури та правоохоронці, однак дефіциту не повинні відчувати й пересічні росіяни. Путін також заявив, що нинішні проблеми є тимчасовими та пов'язав їх із діями України.

«Труднощі з пальним тимчасові. Вони пов'язані ще й із бажанням противника зірвати сезон відпусток. Київ хоче завдати шкоди економіці Росії, але головне – створити нервозність у суспільстві», – стверджує він.

Водночас очільник Кремля запевнив, що російська енергетика має «великий запас міцності», тому, за його словами, Україна не досягне своєї мети.

Під час наради Путін також доручив великим нафтовим компаніям активніше постачати пальне незалежним автозаправним станціям, а віцепрем'єру Олександру Новаку – регулярно доповідати йому та прем'єр-міністру Михайлу Мішустіну про ситуацію на паливному ринку.

Нагадаємо, уряд РФ запровадив заборону на експорт дизельного пального, відклав ремонти низки нафтопереробних заводів і оголосив про початок імпорту нафтопродуктів. Ці рішення ухвалили після серії українських ударів по російській нафтопереробній та енергетичній інфраструктурі, які призвели до перебоїв із постачанням пального в низці регіонів РФ.

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Теги: бензин дизельне пальне росіяни пальне путін

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