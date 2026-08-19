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Україна повернула захисника, який провів дев'ять років у російському полоні (відео)

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Україна повернула захисника, який провів дев'ять років у російському полоні (відео)
Український захисник повернувся додому після дев'яти років полону
скриншот з відео

Військовий перебував у неволі ще з 2017 року та повернувся додому під час обміну 19 серпня

Україна повернула з російського полону захисника, який перебував у неволі протягом дев'яти років – із 2017 року. Військовий повернувся додому у середу, 19 серпня, під час чергового обміну полоненими. Про це повідмоляє «Главком» з посиланням на соціальні мережі.

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Цього дня з російського полону повернулися 103 українські воїни. Серед звільнених – військовослужбовці Збройних сил України, Державної прикордонної служби та Національної гвардії.

За словами президента України Володимира Зеленського, серед тих, хто повернувся додому, є захисники Маріуполя, а також військові, які обороняли Україну на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Дніпровському та Сумському напрямках.

Повернення українських військовополонених відбулося на тлі переговорів уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця з російською уповноваженою з прав людини Яною Лантратовою.

Сторони обговорили продовження обмінних процесів, пошук українців, які вважалися зниклими безвісти за особливих обставин, та низку гуманітарних питань.

Одним із результатів переговорів стало встановлення місцеперебування 79 українських військовослужбовців. «Російська уповноважена з прав людини повідомила, що верифікувала 79 осіб, які вважалися безвісти зниклими», – повідомив Лубінець.

Російська сторона також поінформувала українського омбудсмана про відвідування декількох місць, де утримують українських військовополонених.

Теги: військові обмін полоненими Україна

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