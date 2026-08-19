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Центр протидії дезінформації закликав українців не ігнорувати тривоги

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Центр протидії дезінформації закликав українців не ігнорувати тривоги
Центр протидії дезінформації пояснив, чому Росія продовжила війну на виснаження
колаж: glavcom.ua

У ЦПД попередили про можливу підготовку Росією нового удару та пояснили, чому Кремль продовжив робити ставку на війну на виснаження

Російські війська могли готувати новий обстріл України. На тлі загрози українців закликали уважно реагувати на сигнали повітряної тривоги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

За словами очільника ЦПД, Росія продовжила вести війну на виснаження, хоча навіть у російському інформаційному просторі почали визнавати проблеми з ресурсами для її продовження.

«Війна на виснаження, яку обрала Росія, вже змушує говорити їх воєнкорів та експертів про те, що РФ веде війну на межі своїх можливостей», – заявив Коваленко.

Водночас керівник Центру протидії дезінформації наголосив, що російський диктатор Володимир Путін та його оточення не побачили себе в умовах миру, тому Кремль продовжив війну.

На цьому тлі Коваленко попередив про можливу підготовку російськими військами чергового удару по Україні та закликав громадян не нехтувати повітряними тривогами.

Нагадаємо, 19 серпня російські війська атакували Житомир реактивними безпілотниками типу «Бандероль». Один із дронів влучив у будівлю Головного управління Національної поліції в Житомирській області.

Внаслідок атаки загинули двоє поліцейських. Щонайменше 20 людей постраждали. Після влучання у будівлі виникла пожежа покрівлі та четвертого поверху. На місці працювали рятувальники, правоохоронці, медики та інші екстрені служби.

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Теги: Центр протидії дезінформації обстріл Київ

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