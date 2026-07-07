Трамп зробив заяву про можливу угоду між Зеленським і Путіним

Трамп зустрівся з Ердоганом у Туреччині під час саміту НАТО

Трамп: скоро щось станеться

Президент США Дональд Трамп зробив заяву про завершення війни між Росією та Україною.

За його словами, президент України Володимир Зеленський та російський диктатор Володимир Путін нібито хочуть досягти домовленостей. Про це Трамп сказав під час зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, пише «Главком».

«Я думаю, вони обидва хочуть укласти угоду. Шкода, що це зайняло так багато часу, але, гадаю, щось із цього вийде», – заявив президент США.

Президент США також висловив сподівання, що найближчим часом у переговорному процесі можуть відбутися позитивні зміни. «Я думаю, що скоро щось станеться», – зазначив він.

Крім того, Трамп заявив, що був розчарований НАТО та додав, що міг би не приїхати на саміт, якби він не проходив у Туреччині. «Якби зустріч не проходила в Туреччині, де мій друг Ердоган, я, можливо, й не приїхав би», – сказав американський президент.

Очікується, що 8 липня Дональд Трамп проведе зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув до Анкари для участі у саміті НАТО, де, як очікується, проведе переговори з президентом США Дональдом Трампом та іншими лідерами країн Альянсу. За оцінкою Bloomberg, цього разу український лідер підходить до зустрічей із більш упевненою переговорною позицією, ніж рік тому.