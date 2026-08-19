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Зеленський поставив Хмарі завдання посилити оборону перед зимою

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Зеленський поставив Хмарі завдання посилити оборону перед зимою
Зеленський доручив Міноборони розширити застосування дипстрайків
скриншот з відео

Президент очікував розширення українських дипстрайків, посилення захисту неба та збільшення можливостей для наступальних операцій

Президент України Володимир Зеленський поставив новому міністру оборони Євгенію Хмарі завдання посилити оборонні можливості країни перед зимою. Серед ключових напрямів глава держави назвав далекобійні удари, захист українського неба, виробництво озброєнь та забезпечення військ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням звернення президента.

За словами Зеленського, головним завданням нового очільника Міноборони стало налаштування всієї системи оборони – від виробництва та закупівель до безпосереднього постачання необхідного українським військовим.

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«Моє головне завдання для міністра оборони України в цих умовах – це реальне налаштування системи нашої оборони, системи виробництва і закупівель, системи постачання у війська. Таке налаштування, щоб захист життя в Україні отримував усе необхідне для відбиття російських ударів, для утримання позицій на фронті і для активних дій наших і завдання відчутних ударів Росії у відповідь на її терор – на цю війну, на ці вбивства, які Путін перетворив фактично на нову російську ідеологію. Треба виривати коріння цієї ідеології війни», – заявив президент.

Окремо Зеленський наголосив на необхідності розширення можливостей України для далекобійних ударів по російських військових цілях.

«Євгеній Хмара своєю службою ще в «Альфі» довів, що він слів на вітер не кидає і точно знає, що окупантів не бʼють пустими обіцянками. Розраховую, що Міністерство оборони розширить простір застосування наших дипстрайків, разом з виробниками української зброї забезпечить більше можливостей захисту українського неба і разом з партнерами додасть можливостей нашим оборонним операціям та нашим наступальним діям. Уже є хороша взаємодія Хмари і Драпатого. Дякую за це. Перед зимою ми в Україні маємо бути впевнені – і будемо впевнені – у нашій обороні, у наших позиціях максимально, наскільки це можливо», – наголосив глава держави.

Нагадаємо, що 19 серпня Верховна Рада підтримала призначення Євгенія Хмари міністром оборони. За його кандидатуру проголосували 312 народних депутатів. Серед пріоритетів своєї роботи Хмара назвав посилення фронту, розвиток людського капіталу Сил оборони та оборонно-промислового комплексу.

Зеленський також подякував парламентарям за підтримку Хмари та Андрія Сибіги, якого призначили міністром закордонних справ. Президент наголосив, що перед українською дипломатією постало завдання забезпечити стабільність міжнародної підтримки навіть за умов можливої політичної турбулентності в Європі.

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Теги: Міноборони Володимир Зеленський Євген Хмара Міноборони

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