Верховна Рада знизила термін перебування на військовому обліку призовників

Законопроєкт передбачає зниження граничного віку перебування на обліку призовників в Україні з 27 до 25 років

За відповідне рішення проголосували 304 нардепів

Верховна Рада підтримала законопроєкт №9281, який передбачає зниження граничного віку перебування на обліку призовників в Україні з 27 до 25 років. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За відповідне рішення проголосувало 304 нардепів.

Крім того, Уряд вважає, що тривале перебування громадян на військовому обліку призовників під час дії воєнного стану є недоцільним, враховуючи те, що значна чисельність придатних до військової служби громадян, які не мають статусу військовозобов’язаних, не може бути залучена до військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, 5 травня Кабінет міністрів підтримав законопроєкт про зниження призовного віку з 27 до 25 років.

До слова, воєнний стан та загальну мобілізацію продовжено ще на 90 діб. Відповідні законопроєкти №9259 та №9260 ухвалила Верховна Рада. Відповідні законопроєкти були подані президентом. Продовжується строк дії воєнного стану в Україні з 5:30 20 травня 2023 року строком на 90 діб.