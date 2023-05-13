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Росія кидає на фронт військових із психічними розладами

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Росія кидає на фронт військових із психічними розладами
У війську окупантів поповнення із числа відмобілізованих осіб
фото ілюстративне

Окупантам не вистачає гарматного м’яса

Росія з метою поповнення втрат у живій силі повертає на поле бою відмобілізованих осіб. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Так, до одного із підрозділів противника, що діє у Сватівському районі Луганської області, прибуло поповнення із числа відмобілізованих осіб. Відомо, що серед новоприбулого особового складу є військовослужбовці, які проходили лікування та реабілітацію через психічні розлади.

Також Генштаб ЗСУ повідомляє, що останнім часом на тлі значних втрат російські окупанти посилюють контррозвідувальні заходи у тимчасово захоплених населених пунктах. Зокрема, збільшилась кількість постів та патрулів у Ялті Донецької області. Представниками російської комендатури здійснюється пошук так званих інформаторів, проводяться обшуки.

Нагадаємо, триває 444-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Загалом протягом минулої доби відбулось 47 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут і Мар’їнка.

До слова, в указі російського диктатора Володимира Путіна про призов резервістів на військові збори є два розділи з позначкою «таємно».

За повідомленням британської розвідки російська влада, аби відтермінувати нову відкриту обов'язкову мобілізацію у країні, націлилася на робітників-мігрантів із Центральної Азії в Росії для відправки на війну.  Як зазначається у зведенні, вербувальники відвідували мечеті та імміграційні служби для найму.

Теги: війна окупанти росія мобілізація

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