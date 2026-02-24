Радник міністра оборони повідомив про особливість ракетних ударів РФ

Флеш: Нас атакують фактично ракетами з заводу

Росія атакує Україну балістичними ракетами, виробленими в кінці 2025 року, початку 2026-го. Про це повідомляє радник міністра оборони Сергій Бескрестнов Флеш, передає «Главком».

«Одна з наших основних проблем – це балістика ворога. Напевно, ні для кого не секрет, що проти балістики працює тільки «Петріот». У свою чергу, «Петріот» має певний відсоток ефективності та алгоритми роботи (на одну ціль може витрачатися кілька ракет). Коли ми говоримо про довгострокову війну на виснаження, то в площині проблем балістики це виглядає як протистояння російського виробництва і світової допомоги Україні в області постачання нам ракет для «Петріот». Вся балістика, яка до нас прилітає, зроблена в кінці 2025- початку 2026 року, тобто нас атакують фактично ракетами з заводу», – наголосив радник.

За словами Флеша, ракети «Іскандер» на 90% виготовляються з російських комплектуючих, їх виробляють приблизно 60 одиниць на місяць. Він додав, що існують й інші ракети, зокрема С-300 і С-400.

«Чи можемо ми розраховувати, що нам постійно та долго будуть поставляти ракети проти балістики? Мабуть, ні. Світові військові ресурси не безмежні. Який вихід, запитаєте Ви? Він комплексний. Починаючи від участі нашої країни в розробках протибалістичних систем (як своїх, так і спільних з іншими країнами) і закінчуючи необхідністю укриття і захисту всіх наших ключових об'єктів, як військових, так і цивільних. Будь-яка наша ТЕЦ або підстанція 750 повинні витримувати удари ракет», – йдеться у дописі.

Радник міністра оборони підсумував: «Ну звичайно, війна це ще й економіка. Виробництво балістики досить дорогий процес, чим менше у противника буде фінансових ресурсів, тим менше вони вироблять ракет. Є й інші ідеї та плани, але озвучити їх не можу».

Як повідомлялося, упродовж січня 2026 року російські війська застосували по Україні рекордну кількість балістичних засобів ураження. Загалом за місяць було випущено 91 балістичну ракету – це найбільший показник за весь час повномасштабної війни.