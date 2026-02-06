Радник міністра оборони Флеш прокоментував проблему з відключеннями Starlink на фронті

Флеш заявив, що не все залежить від Міноборони

Військові ЗСУ поскаржилися на те, що на фронті відключили термінали Starlink. Через те що десятки тисяч Starlink не встигли активувати в стислі строки. На це відреагував Радник міністра оборони Сергій Бескрестнов Флеш, розповідає «Главком».

Сергій Флеш заявив, що поспілкувався із військовою Марусею Звіробій, яка зробила відповідну заяву та поскаржилася на проблеми на фронті через відключення Starlink. Вона також заявила, що через це покарання отримують командири та зв'язківці.

Радник міністра оборони визнав, що терміни подання Starlink у масштабах ЗСУ були дійсно дуже стислими. Також він додав, що не хоче, аби когось із військових за це карали. «Я розумію, що в результаті коротких термінів у когось виникли проблеми з роботою частини приватних Старлiнків. Але ці стислі терміни були не просто так! Так, деякі НРК не поїхали, так, хтось залишився без зв’язку, але повірте, усе це набагато краще, ніж масовий удар на Старлінках по всій країні. Коли МО приймає якісь рішення, то бачить всю ситуацію і ризики більш глобально, чім хтось на якомусь участку фронту», – написав Флеш.

Сергій Флеш зауважив, що короткі строки для активації Starlink також залежали від партнера SpaceX. Він пояснив, що для компанії це перший досвід та вони мають власні вимоги.

Також Флеш зауважив, що згідно з доповідями Головкому з усіх фронтів, блокування Starlink росіян пройшло успішно, без проблем для ЗСУ. Радник міністра оборони додав, що цією особистою думкою він поділився в мережі як людина, а не представника Міноборони.

Напередодні міністр оборони Михайло Федоров наголосив, що українські військові повинні оперативно верифікувати термінали Starlink, які використовують у цілях оборони.

Згодом радник міністра оборони України Сергій (Флеш) Бескрестнов повідомив, російська терористична армія зіткнулася з катастрофою на фронті у зв’язку з відключенням Starlink. Водночас Флеш додав, що стосовно українських військ з’ясували, що «були проблеми в тих, хто неоперативно подав списки на приватні Starlink».

Про це й написала Маруся Звіробій. «Подані на реєстрацію старлінки просто не встигли всі активувати. Ось яку нам дали відповідь: ті хто подав заявки 4, 5 лютого – будуть активовані сьогодні. 5, 6 лютого – завтра. Також сказали, що думали, матимуть на це місяць», – написала військова.

Також вона додала, що після цього зв’язок зник для неактивованих терміналів і через це наземні роботизовані комплекси «стали» в полі.