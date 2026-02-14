Головна Техно Телеком
Сили безпілотних систем перейшли на цифровий облік майна – Міноборони

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Система УЛЗ побудована на базі SAP
фото: Міноборони/іллюстративне

Для реалізації цього переходу Міноборони спільно з Командуванням СБС масштабували систему Управління логістичним забезпеченням

Сили безпілотних систем (СБС) Збройних Сил України офіційно перейшли на повністю цифровий облік майна та техніки зв’язку. Завдяки впровадженню сучасної системи управління логістикою, понад 3500 найменувань військового майна тепер обліковуються без жодного папірця, що кардинально пришвидшує забезпечення фронтових підрозділів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

Для реалізації цього переходу Міноборони спільно з Командуванням СБС масштабували систему Управління логістичним забезпеченням (УЛЗ). Відтепер усі дані про дрони, засоби зв’язку та інше обладнання зібрані в єдиному цифровому середовищі.

Система УЛЗ побудована на базі SAP – провідної платформи для управління оборонними ресурсами.

«Система УЛЗ побудована на базі SAP – програми для управління оборонними ресурсами на основі даних, яку використовують понад 90% армій країн НАТО», – наголосили в Міноборони.

Нагадаємо, Сили оборони України продовжують системно нищити критичну інфраструктуру та високотехнологічне озброєння ворога. У ніч на 13 лютого 2026 року підрозділи ЗСУ завдали серії точних ударів по об'єктах на тимчасово окупованих територіях, вивівши з ладу дороговартісну радіолокаційну станцію та пункти управління безпілотниками.

