У «Резерв+» з’явиться нова відстрочка для багатодітних батьків – Міноборони

Незабаром українці зможуть оформити в застосунку «Резерв+» відстрочку незалежно від сімейного стану, йдеться про батьків, що мають декілька дітей від різних шлюбів. Про це пише «Главком» із посиланням на Міноборони.

Багатодітні батьки, які мають трьох або більше дітей з різних шлюбів, зможуть право оформити відстрочку. Адже раніше оформити відстрочку онлайн можна було за умови, якщо військовозобов'язаний мав таку кількість дітей в одному шлюбі.

«Тепер під час перевірки будуть враховуватись всі діти до 18 років – незалежно від того, народжені вони в чинному шлюбі чи ні. Окремо система автоматично перевірятиме, чи є борги по аліментах у Єдиному реєстрі боржників», – пояснили в Міноборони. Наразі міністерство розпочинає бета-тестування функції. Взяти участь у ньому можуть багатодітні батьки, які ще не мають оформленої відстрочки. Є ще низка умов для участі в тестуванні.

Умови тестування

Міноборони тестує нову відстрочку фото: Міноборони

У тестуванні можуть взяти участь батьки, що мають трьох або більше дітей до 18 років – враховуються всі діти, незалежно від сімейного стану.

Якщо вони не є боржниками зі сплати аліментів;

За умови, якщо дані батька (ПІБ, дата народження, податковий номер) правильно внесені до державних реєстрів.

Діти мають бути народжені в Україні.

Якщо дані в реєстрах неактуальні або є заборгованість по аліментах понад суму тримісячних платежів, відстрочку не буде надано. Для цього треба погасити заборгованість та оновити дані в реєстрах.

Нова функція з оформлення відстрочки у «Резерв+» стане доступно після тестування. Спочатку нею зможуть скористатися користувачі зі списку бета-тестувальників.

Нагадаємо, що у застосунку «Резерв+» з’явилась онлайн-відстрочка для батьків, які самостійно виховують дитину. Відстрочку можна отримати, якщо інший із батьків помер чи втратив батьківські права.

Також повідомлялося, що Міноборони оголосило про запуск бета-тестування нових категорій відстрочок від мобілізації, які незабаром стануть доступними для оформлення через застосунок Резерв+.

До слова, Міноборони розпочало тестування постановки на військовий облік у застосунку Резерв+. Невдовзі частина громадян зможе стати на облік дистанційно – без особистих візитів до ТЦК та паперових процедур.